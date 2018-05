Inter, rispunta Thohir e sogna in grande

È forse il presidente meno presente dell'intera Serie A, ma dall'altra parte del mondo ha gioito pure lui per la rocambolesca vittoria dell'Inter in casa della Lazio, valsa il ritorno in Champions dopo 6 anni. In attesa di decidere se vendere o meno le proprie quote, Erick Thohir, che l'Inter in Champions non l'ha mai vista giocare, ha parlato dall'Indonesia presso il Comitato organizzatore degli Asian Games 2018, argomentando anche sulle strategie del club, particolarmente ambiziose, dopo la conquista del quarto posto:

"L'obiettivo era tornare in Champions League entro cinque anni e quest'anno ci siamo riusciti: a medio termine vogliamo raggiungere le semifinali – riporta 'Fcinternews.it' – Per raggiungere questo obiettivo, manterremo Luciano Spalletti in panchina e cercheremo di accontentare le sue esigenze. Poi rinforzeremo la squadra comprando giocatori nuovi. E ovviamente rinforzeremo la società stessa".

Poi Thohir ha parlato della propria difficile situazione di presidente a distanza: "Non è facile per me la gestione del club non essendo sempre a Milano, per questo ho voluto costruire in primo luogo un management forte".

SPORTAL.IT | 21-05-2018 17:50