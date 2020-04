Inter, rivelazione social di Lukaku: "A gennaio quasi tutti malati"

Durante una diretta Instagram con il connazionale Dries Mertens e la moglie dello stesso calciatore del Napoli, Kat Kerkhofs, il bomber dell’Inter Romelu Lukaku ha raccontato un retroscena sulle sue condizioni di salute e su quelle dei suoi compagni di squadra risalente al mese di gennaio, ben prima che scoppiasse in Italia l’emergenza Coronavirus.

“Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre, quando siamo tornati giuro che 23 giocatori dell’Inter su 25 erano malati. Non è uno scherzo! – ha detto Lukaku -. Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari di Radja Nainggolan e dopo 25 minuti uno dei nostri difensori ha dovuto lasciare il campo. Non poteva andare avanti e quasi svenne. Tutti tossivano e avevano la febbre”.

“Ho avuto anche dei fastidi strani quando mi sono riscaldato, sono diventato molto più caldo del solito – ha aggiunto l’attaccante di origine congolese -. Non prendevo la febbre da anni. Dopo la partita c’è stata un’altra cena ufficiale, ma ho ringraziato e sono andato dritto a letto”.

Lukaku, però, sostiene di non essere in grado di valutare se quel malessere fosse imputabile al Coronavirus: “Non siamo mai stati testati per il virus in quel momento, non lo sapremo mai con certezza. L’emergenza? Cerco di fare il possibile, ho contribuito donando 100mila euro a un ospedale di Milano. Più invecchio, più mi rendo conto di avere una piattaforma per aiutare le persone. Sono qui in Italia e sono stato accolto molto bene qui, è bello supportare le persone di questo Paese”.

L’attaccante dell’Inter ha poi approfondito le sue preoccupazioni: “La mia mamma ha il diabete, ogni quattro ore chiamo se ha bisogno di qualcosa. Mi manca anche mio figlio Romeo. Il piano era di riportare mia madre e mio figlio in Italia, ho due appartamenti qui, ma ora non è il momento per loro di tornare. Mio figlio è proprio come me, mia madre ha già detto che è Romelu 2.0. Ha il doppio di energia ed è due volte più pazzo”.

Lukaku ha chiuso la conversazione parlando di calcio giocato, con un occhio al futuro: “Dopo gli Europei avrò 28 o 29 anni. Gioco a calcio professionistico da quando ne avevo 16, mi piacerebbe giocare fino ai 36 anni. Sogno di finire all’Anderlecht, per completare il cerchio di una carriera ventennale. Io allenatore? No, ma ora sto seguendo un corso di formazione”.

SPORTAL.IT | 21-04-2020 16:45