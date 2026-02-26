Inter, rivoluzione alle porte: Barella e Thuram i big in bilico. Oaktree dice sì a un super colpo, chi arriva

L'euroflop accelera una rivoluzione ormai necessaria. Tra contratti in scadenza e una possibile cessione eccellente, si prospetta un'estate rovente in viale della Liberazione

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’euroflop dell’Inter accelera la rivoluzione. Tra contratti in scadenza che non saranno rinnovati, il contraccolpo economico dell’eliminazione dalla Champions League e possibili cessioni eccellenti, si prospetta un’estate rovente in viale della Liberazione. La squadra di Chivu si appresta a cambiare volto in maniera radicale, ma Oaktree apre anche alla possibilità di piazzare quel super colpo sfumato lo scorso agosto a causa del muro innalzato dall’Atalanta per Lookman.

Inter, è l’ora della rivoluzione

Dalla finale di Champions alla delusione dei playoff. L’involuzione in Europa impone riflessioni su un futuro che va rimodellato dopo anni trascorsi a puntellare senza mai stravolgere. Rispetto all’ultima annata da zero tituli griffata Simone Inzaghi, Chivu ha avuto il merito di rilanciare la squadra in campionato: i 10 punti di vantaggio sul Milan hanno il dolce sapore della fuga. Che, però, stride col percorso europeo, dove l’Inter ha perso tre partite su otto nella fase campionato e le due del doppio confronto per gli ottavi contro i norvegesi del Bodo Glimt.

Ed è una macchia che ha ripercussioni di non poco conto. Rispetto alla disfatta di Monaco di Baviera, infatti, i nerazzurri si ritrovano con 65 milioni di euro in meno: se l’anno scorso il club lombardo aveva incassato un totale di 136 milioni, ora dovrà accontentarsi di ricevere dalla Uefa ‘solamente’ 71 milioni.

Da Sommer ad Acerbi: i sicuri partenti

La parola d’ordine è continuare quel processo di ringiovanimento avviato in estate con gli innesti in rosa di Francesco Pio Esposito e Bonny al posto di Arnautovic e Taremi.

Oaktree porta avanti la sua filosofia e non sembrano esserci margini per un cambio di rotta inaspettato: via tutti i senatori che hanno il contratto in scadenza a giugno. Sono pertanto destinati a lasciare la Pinetina il contestato Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan.

Thuram o Barella: un big ha la valigia pronta

Per sostenere un mercato in entrata che richiede diversi innesti di qualità, l’Inter sarà costretta anche a una cessione eccellente. Il principale indiziato a salutare il capoluogo lombardo è Marcus Thuram, che anche in questa stagione ha confermato il suo trend negativo: partenza sprint, poi freno a mano tirato e prestazioni anonime. Un solo gol nelle ultime 12 partite: troppo poco per l’attaccante francese portato a Milano da Marotta a costo zero.

Tikus, che ha diversi estimatori in Inghilterra, potrebbe assicurare più di 50 milioni. Occhio, però, a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport: nonostante le recenti polemiche, Nicolò Barella resta al centro del progetto, ma dinanzi a un’offerta irrinunciabile l’Inter potrebbe cambiare idea. Futuro in bilico anche per Dumfries, Calhanoglu, su cui tornerà alla carica il Galatasaray, Frattesi e Bisseck.

Oaktree, sì a un top: chi può arrivare

Per TuttoSport non ci sono dubbi: da Oaktree arriverà il via libera a un colpo da 40-50 milioni di euro. Ma in quale settore del campo? Se dovesse partire Thuram, lì davanti sarà concessa fiducia a Pio Esposito. Il mirino potrebbe pertanto spostarsi sulla mediana o sulla trequarti, dove il sogno resta Nico Paz. Il gioiello del Como, oggetto del desiderio di Marotta per cui s’è mosso anche il vicepresidente Javier Zanetti, è però destinato a far ritorno al Real Madrid.

Non è da escludere un nuovo assalto a Manu Koné della Roma, già corteggiato in estate. E non è certo un mistero il debole per la rivelazione Marco Palestra, che l’Atalanta valuta proprio 40 milioni. In difesa 20 milioni saranno impiegati per riscattare Akanji dal Manchester City, mentre in porta serve un profilo di alto livello. Due i nomi che campeggiano in cima alla lista dei desideri: Svilar della Roma e Vicario del Tottenham.