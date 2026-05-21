Inter-Roma, clamoroso scambio Frattesi-Koné: come cambia il centrocampo di Chivu e Gasperini

I giallorossi sono costretti a fare cassa entro il 30 giugno a causa del Ffp, i nerazzurri hanno il francese nel mirino e cedendo l'ex Sassuolo dimezzerebbero l'esborso economico

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Grandi manovre alle porte in serie A: inevitabilmente all’italica maniera che omaggia l’arte dell’arrangiarsi, vista la scarsa disponibilità economica di molti club e i paletti del FFP. Scambi, occasioni, parametri, idee: questo serve, e sia Inter che Roma stanno provando a percorrere questa strada.

Inter-Roma, scambio alle porte

L’ipotesi allo studio dei due club è quella di uno scambio tra Manu Konè e Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, romano e con tre anni nelle giovanili giallorosse, era già stato in odore di ritorno nella Capitale, poi non se ne fece nulla. Ormai da tempo il suo nome è in lista di sbarco, non riuscendo a trovare continuità di impiego: quest’anno è stato scavalcato nelle gerarchie da Sucic e Zielinski, e ormai scalpita per cambiare aria.

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Konè e Frattesi, si tratta

La sua valutazione è di circa 25 milioni, e la Roma sarebbe l’ambiente giusto in cui rilanciarsi: e qui si innesta l’idea dello scambio con Konè, da tempo al centro dei pensieri dell’Inter. Il centrocampista è valutato almeno 50 milioni, e i giallorossi hanno necessità di fare cassa per rispettare i paletti del Ffp entro fine giugno: quale occasione migliore? In cambio arriverebbe un giocatore di ottimo livello come Frattesi, e l’Inter dal canto suo potrebbe limitare l’esborso cash.

Roma, bisogna vendere

Gasperini si è già rassegnato a perdere qualcuno dei suoi giocatori migliori: Svilar, Ndicka, Wesley, Soulé sono gli altri indiziati, oltre a Dybala che andrà via però a parametro zero. Non andranno certo via tutti, ma forse Koné non sarà il solo a lasciare Roma. Pagato circa 18 milioni (più 2 di eventuali bonus) al Gladbach, la sua cessione potrebbe garantire un’ottima plusvalenza a bilancio.

Come cambia l’Inter con Konè

Koné garantirebbe all’Inter delle qualità importanti che forse ora mancano nella rosa di Chivu. Ama ricevere sotto pressione e superare l’uomo in progressione grazie a forza fisica, accelerazione e controllo stretto del pallone. È molto efficace nel trasporto della sfera da una zona all’altra del campo e riesce spesso a rompere le linee avversarie con le sue avanzate. Fisicamente è dominante: alto 1,85 m, forte nei duelli e aggressivo nel recupero palla. È particolarmente bravo nelle transizioni, sia offensive che difensive, perché abbina corsa, intensità e capacità di coprire molto campo. Per questo viene considerato un ottimo “box-to-box”.

Come cambia la Roma con Frattesi

Dal canto suo, Davide Frattesi potrebbe trovare diversi impieghi nel modulo di Gasperini. Mezzala moderna, dinamica e molto intensa, capace di abbinare corsa, inserimenti offensivi e aggressività in fase di recupero palla. Le sue qualità migliori sono il timing negli inserimenti senza palla e la capacità di arrivare spesso al tiro, caratteristica che lo rende particolarmente pericoloso anche in zona gol. Ama attaccare gli spazi, correre box-to-box e accompagnare l’azione fino all’area avversaria. Per questo viene considerato un centrocampista completo nelle due fasi.