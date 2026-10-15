Inter, Roma e Como, la Champions lascia macerie: da Lautaro a Kone e Diao, le rivali scudetto tormentate dagli infortuni

Le squadre in lotta per il campionato escono con le ossa rotte dalla settimana europea: Gasperini, in particolare, sarà in piena emergenza contro il Genoa

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Oltre alle sconfitte, la Champions League ha consegnato alle tre squadre italiane in lizza per lo scudetto anche una valanga di infortuni: l’Inter paga dazio con lo stop di Lautaro Martinez, ma anche Roma e Como non sono messe bene in vista del prossimo turno di campionato.

L’Inter perde Lautaro Martinez

Al morale a terra per le sconfitte patite nella 2a giornata di Champions League, le squadre italiane in lotta per lo scudetto devono aggiungere una sfilza di infortuni. Dopo la debalce col Bruges, l’Inter ha annunciato oggi di aver perso Lautaro Martinez per almeno tre settimane: il capitano ha infatti rimediato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, secondo quanto si legge in una nota del club. I conti sono presto fatti: Lautaro salterà anche il derby col Milan del 31 ottobre. Nessun allarme, invece, per Carlos Augusto, tenuto a riposo in via precauzionale da Cristian Chivu: il brasiliano dovrebbe comunque recuperare in tempo per la trasferta contro il Bologna di sabato.

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Stop per Kone e Dybala: Roma in emergenza

La squadra di Gian Piero Gasperini è di sicuro quella che è uscita peggio dal turno di Champions League, sia per numero che per il valore dei giocatori infortunati. Già priva alla vigilia del match di Mile Svilar e Bryan Cristante, nel corso della partita col Real Madrid la Roma ha perso prima Manu Kone e poi Paulo Dybala. A preoccupare lo staff medico giallorosso è soprattutto il centrocampista, uscito al 17’ in preda al dolore: “È uno stiramento”, ha dichiarato Gasperini nel post-partita, ma soltanto gli accertamenti dei prossimi giorni daranno un quadro più definito della situazione. Per Kone si teme uno stop di media-lunga durata: nella scorsa stagione il francese si fermò per due mesi per un doppio infortunio al bicipite femorale della coscia destra.

C’è maggiore ottimismo, invece, riguardo a Dybala, uscito all’intervallo per “un risentimento muscolare”, parola di Gasperini: la Joya è in dubbio per la partita di sabato col Genoa dell’ex Daniele De Rossi, ma le sue condizioni non appaiono gravi.

Como, paura per Diao

Domenica in casa della Fiorentina Cesc Fabregas non potrà schierare la migliore versione del Como, battuto a Rotterdam dal Feyenoord dopo aver perso per infortunio Assane Diao: l’attaccante senegalese ha accusato un problema alla coscia nell’azione del gol del momentaneo 1-0 dei lariani, segnato al 18’, lasciando poi il campo al 23’. “Diao sentiva di non poter più correre dopo il gol, lo valuteremo nei prossimi giorni e capiremo meglio – ha spiegato Fabregas nel post partita -. Speriamo di averlo fermato in tempo e che non abbia problemi seri. È un giocatore importantissimo per noi”.

L’infortunio di Diao va ad aggiungersi a quello di Moise Kean, assente già domenica contro la Roma a causa di una pesante contusione alla tibia: l’attaccante della Nazionale salterà di sicuro la gara da ex a Firenze, Fabregas spera di recuperarlo in tempo per la sfida con il Manchester United della prossima settimana.