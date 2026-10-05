Inter, Roma e Como Women vincenti alla prima di Serie A 2026/2027. Risultati e classifica

Si apre la stagione e già si profilano squadre pronte a contendersi il titolo. Magull e Raphino decidono il match contro la Fiorentina, Nielsen firma il 2-1 in casa della Ternana

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Arrivato il momento del ritorno in campo, tra risultati e l’incognita Mondiali per le Azzurre, la prima giornata della Serie A Women Athora 2026/27 ci suggerisce risultati e qualche spunto interessante, già. Vittorie di Inter, Roma e Como Women contro Fiorentina, Sassuolo e Ternana Women. Milanesi, capitoline e lariane raggiungono in testa alla classifica Juventus e Como 1907, scese in campo negli anticipi del sabato contro Napoli Women (3-1) e Milan (4-1). Un punto per Lazio e Parma invece, in virtù dell’unico pareggio di giornata.

Serie A, focus su Inter-Fiorentina

L’era nerazzurra di Sassarini inizia con un primo successo del club in Women’s Champions League (martedì contro l’Häcken), L’Inter non manca anche al debutto in campionato contro le Viola che hanno sempre dato del filo da torcere, in Serie A.

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All’Arena Civica di Milano, la sfida con la Fiorentina termina però 2-0 per le padrone di casa, che dopo un primo tempo equilibrato alzano i ritmi e nell’ultimo quarto d’ora vanno a segno con Magull (quinto gol in Serie A per la tedesca contro la Viola, suo bersaglio preferito nel torneo) e Raphino, miglior marcatrice dell’Inter. Di seguito la situazione completa di risultati e prima classifica.

Risultati della 1ª giornata di Serie A Women Athora 2026/27