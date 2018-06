Inter, Roma e Napoli: è fatta per tre colpi da scudetto

Incomincia dall’estate la rincorsa di Inter, Napoli e Roma per interrompere il monopolio della Juventus, campione d’Italia da 7 anni. Le tre rivali più pericolose dei bianconeri stanno perfezionando tre colpi importanti a centrocampo per alzare il livello e poter puntare allo scudetto.

Radja Nainggolan è ormai un giocatore dell’Inter. Gli ultimi incontri con la Roma hanno limato i dettagli: i nerazzurri verseranno 22 milioni di euro nelle casse giallorosse, che a loro volta potranno scegliere due giovani di proprietà del club di Suning. Uno di questi sarà sicuramente Zaniolo, l’altro forse Pinamonti. Nainggolan guadagnerà 5 milioni di euro circa e firmerà fino al 2021.

La Roma ha già trovato un sostituto di lusso per il belga: Javier Pastore. Secondo indiscrezioni, il trequartista argentino arriverà nella Capitale nella serata di mercoledì e giovedì potrebbe sostenere le visite mediche. L’accorto con l’ex trequartista del Palermo è totale: ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, con un contratto di 4 o 5 anni. Pastore, che ha rifiutato il West Ham, vuole con forza tornare in Italia. I capitolini si sono accordati con il Psg: 24 milioni di euro, senza bonus.

Imminente l’annuncio di Fabian Ruiz da parte del Napoli. A “spoilerarlo” in parte è stato l’allenatore del Betis Siviglia, Quique Setién, che a Radio Futbol FM ha rivelato: “Mercoledì venderemo Fabian Ruiz per 30 milioni di euro. L’affare non si è chiuso prima è perché si attendeva la decisione finale del ragazzo. Non ho parlato con lui, non voglio condizionarlo. Il mio desiderio è che resti, ma con questi soldi potremo migliorare le strutture del club, pagare di più gli allenatori del settore giovanile per formare i calciatori e migliorare le loro condizioni di lavoro”.

In uscita dagli azzurri una colonna degli ultimi anni, Jorginho, a un passo dal Manchester City. C’è attesa invece sul futuro di Marek Hamsik, che ha ammesso di aver ricevuto un’offerta dalla Cina.

