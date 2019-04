Inter-Roma, ecco l'arbitro: Spalletti e Marotta tremano

L’ultimo derby a San Siro, vinto 3-2 con un calcio di rigore concesso nel corso della ripresa, deve averlo riabilitato agli occhi di Spalletti e Marotta. Già, perché i precedenti di Marco Guida con l’allenatore e l’amministratore delegato dell’Inter sino a quel momento non erano stati entusiasmanti. Il fischietto di Torre Annunziata dirigerà lo spareggio Champions di sabato sera tra i nerazzurri e la Roma. E se l‘Inter esulta, perché in fondo il bilancio con Guida è assolutamente positivo e incoraggiante, a tremare sono soprattutto il tecnico e il dirigente per delle incomprensioni personali con l’arbitro campano.

Lo storico sfogo – Nel mese di gennaio 2013 Giuseppe Marotta contestò platealmente la direzione di Guida al termine di una sfida tra la Juventus e il Genoa. L’allora dirigente bianconero polemizzò per un rigore non concesso alla Juve nel finale di gara e insinuò dubbi e sospetti sull’opportunità di designare un arbitro campano per le partite della sua squadra: “Designazione sbagliata, per un arbitro napoletano ci sono difficoltà ad arbitrare la Juventus”, le accuse di Marotta.

I veleni recenti – Qualche polemica anche in tempi recenti con Guida, ma per Luciano Spalletti. Lo scorso settembre nei concitati minuti finali di Sampdoria-Inter il tecnico toscano fu espulso per un’esultanza giudicata eccessivamente smodata dopo il gol di Brozovic a tempo scaduto. Una decisione che ha scatenato polemiche e discussioni e su cui Spalletti è tornato più volte. Nel derby, però, tutto è filato liscio con Guida e chissà se questo basterà a tranquillizzare l’allenatore nerazzurro. E anche il dirigente.

SPORTEVAI | 18-04-2019 13:47