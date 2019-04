Inter-Roma finisce pari: niente scatto Champions

Termina con un pareggio che scontenta tutti l’attesa sfida diretta per un posto in Champions League tra Inter e Roma. Nella penultima partita del turno pasquale che si completerà lunedì sera con Napoli-Atalanta, nerazzurri e giallorossi non riescono a sfruttare il passo falso del Milan, fermato all’ora di pranzo sull’1-1 sul campo del Parma. La situazione per terzo e soprattutto quarto posto resta quindi incerta, ma la squadra di Spalletti può contare cinque punti di vantaggio sui cugini rossoneri e sei sulla Roma, attualmente quinta.

In attesa del risultato dell’Atalanta, che in caso di successo a Napoli aggancerebbe proprio il Milan, a trarre i maggiori benefici dalla giornata è stato il Torino, passato sul campo del Genoa e ora a -3 dal quarto posto, mentre pesante è stato il ko della Lazio in casa contro il Chievo.

Risultato giusto quello di San Siro al termine di una gara molto combattuta. Inter subito vicina al gol in avvio con un palo di Lautaro Martinez, preferito a Icardi, ma la Roma passa al 13’ con una gran punizione di El Shaarawy, concessa per un fallo di Politano su Kolarov. L’Inter sbanda e rischia di subire ancora sempre su iniziativa dell’italo-egiziano, prima di sfiorare il pareggio in un paio di circostanze con Vecino.

Decisamente migliore la versione dei nerazzurri nel secondo tempo, in cui Spalletti manda in campo Icardi per Nainggolan. Con due punte e complice il calo della Roma i nerazzurri sono più pericolosi e pareggiano già al 17’ con Perisic, di testa su cross di D’Ambrosio. Adesso potrebbe succedere di tutto, i due tecnici fanno le sostituzioni per vincere, ma alla fine esce il pareggio che non serve a nessuno dopo un’occasione mancata a testa: al 25’ Handanovic si oppone a Pellegrini, meno di un minuto dopo Martinez ci prova al volo senza successo.

SPORTAL.IT | 20-04-2019 22:36