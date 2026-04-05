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Inter-Roma, formazioni ufficiali: la scelta di Chivu su Lautaro e Thuram. Gasperini cambia: chi gioca con Malen

Tutto pronto per la sfida di alta classifica tra nerazzurro e giallorossi: il tecnico dell’Inter ritrova Lautaro Martinez dopo l’infortunio. Soulé pronto a dare verve all’attacco dei capitolini

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Gerry Capasso

Gerry Capasso

Giornalista

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Uno dei match clou della 31esima giornata. Inter e Roma arrivano al confronto in programma nel giorno di Pasqua con qualcosa da dimostrare. Da una parte la squadra di Chivu che sembra intenzionata a dare stabilità al suo primo posto in classifica difendendosi dagli attacchi dei cugini rossoneri, dall’altra la formazione di Gasperini che deve provare a riscattare un periodo che in campionato è stato forse sotto le aspettative con i giallorossi che inseguono una posizione in Champions League.

Inter, Chivu ritrova Lautaro

Buone notizie in casa Inter con Cristian Chivu che ritrova il capitano Lautaro Martinez. Il giocatore argentino si è tornato ad allenare regolarmente nel gruppo nel corso della sosta e si prende una maglia da titolare accanto a Marcus Thuram. La scelta dell’attacco è una delle “chiavi” per il tecnico rumeno con il francese che deve riscattare un momento piuttosto opaco. Tra i nerazzurri manca Carlos Augusto fermato da una squalifica mentre sul centrosinistra in difesa ci sarà regolarmente al suo posto Alessandro Bastoni, chiamato a una risposta importante dopo le polemiche per il rosso contro la Bosnia. L’unica assenza per infortunio è quella di Bisseck dopo un lieve risentimento ai flessori.

Roma, Gasperini fa i conti con le assenze

Decisamente più complicata la situazione in casa Roma con Gasperini che deve fare i conti con le tante assenze che hanno reso più difficile il periodo per i giallorossi. Non ci saranno Konè, Wesley e Dybala. Ma il tecnico ritrova Soulé che ha recuperato dall’infortunio e sarà titolare insieme a Pellegrini alle spalle di Malen. Dal primo minuto anche Pisilli che però arretra di qualche metro in mediana.

Inter-Roma, le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Roma, valida per la 31esima giornata del campionato di serie A:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Inter-Roma: tutte le emozioni del match

Inter-Roma, formazioni ufficiali: la scelta di Chivu su Lautaro e Thuram. Gasperini cambia: chi gioca con Malen Serie A 2025-2026, i big match di aprile: quatto turni e nove sfide al vertice da cui può passare una stagione Ansa

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