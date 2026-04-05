Inter-Roma, Gasperini e Cristante: notte da incubo e un mare di critiche. Il gesto di Barella non commuove i social

La sconfitta della formazione giallorossa mette nel mirino anche il tecnico alle prese con un momento difficile. San Siro regala un’ovazione a Bastoni ma il flop con la Bosnia non è ancora dimenticato

L’Inter riprende la corsa in testa alla classifica lo fa ritrovando Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Ma tutto il gruppo nerazzurro trova una grande reazione provocando un clamoroso crollo della Roma che ora mette sotto accusa anche la gestione di Gasperini. E le scorie del ko in Bosnia rimangono ancora presente, almeno sui social.

Gasperini e Cristante nel mirino dei tifosi

Una notte da incubo per i tifosi giallorossi. La rete di Lautaro dopo nemmeno un minuto di gioco è stata una doccia fredda. Però i giallorossi hanno saputo reagire, hanno preso in mano il pallino del gioco e hanno trovato il meritato pareggio con Mancini. Ma nel finale del primo tempo la magia di Calhanoglu ha cambiato di nuovo gli scenari e nel secondo tempo i giallorossi sono sembrati spettatori non paganti. A finire sul banco degli imputati sono soprattutto Gian Piero Gasperini e Bryan Cristante. Troppe le sconfitte della formazione capitolina che era partita fortissima in questa stagione (11 fino a questo momento), tante reti subito e un Gasperini che non riesce più a incidere come a inizio campionato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I tifosi cominciano a mettere il tecnico nel mirino: “Inconcepibile come in due mesi non sia riuscito a capire come gestire una situazione oggettivamente difficile”, scrive Andrea. Ma c’è anche chi ci va giù pesante: “Il suo primo anno alla Roma è stato un fallimento degno di Juric, che figuraccia”. E non va meglio al centrocampista reduce anche dalla delusione con la maglia dell’Italia: “Cristante è stato il peggiore in campo. Che sia forte su calcio d’angolo non conta, ormai è diventato un collezionista di errori”. Ste è ancora più duro: “E’ diventato la rovina e il male della Roma, ha cancellato un ottimo primo tempo della squadra”.

Inter-Roma: tutte le emozioni del match

Il gesto di Barella per Bastoni

E’ evidente che quello che è successo in nazionale abbia comunque lasciato dei segni. Alessandro Bastoni parte titolare ma quando il match è indirizzato Chivu decide subito di toglierlo dal campo con tanto di ovazione da parte di San Siro. E quando Barella si sblocca e trova il gol che mancava da tempo, il primo pensiero è proprio per il compagno correndo subito verso la panchina per abbracciarlo. Un momento difficile per il difensore che è sembrato quasi commosso al mondo della sua uscita dal campo. Ma sui social c’è chi continua ad andare all’attacco del numero 95 non solo per quanto successo con Kalulu ma anche dopo il rosso con la Bosnia.

Dimarco e Barella nel mirino dei social

Riuscire ad accusare il colpo della mancata qualificazione con la maglia dell’Italia non era facile per i giocatori reduci dalla trasferta in Bosnia. Federico Dimarco e Nicolò Barella sono sembrati due giocatori completamente diversi rispetto a quelli visti in campo prima a Bergamo contro l’Irlanda del Nord e poi a Zenica e sui social c’è qualcuno che non manda giù questa netta differenza: “Sono forti soltanto in Italia”. Sono tanti i messaggi dei tifosi “delle altre” che vanno all’assalto del blocco Inter in nazionale: “Dimarco sembra un altro giocatore rispetto a martedì”.

I social non risparmiano critiche neanche a Barella: “Con la nazionale si è risparmiato”, scrive Kekko. Mentre Mariangela scrive: “Peccato che i gol li trovi solo con l’Inter e mai in nazionale”. E Fabio: “La roba che ha fatto a Zenica non verrà mai dimenticata”.