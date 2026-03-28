Wesley a rischio per Inter-Roma: va ko e lascia il ritiro del Brasile. Ma anche i nerazzurri sono in emergenza

Wesley si è infortunato durante Brasile-Francia: lesione muscolare alla coscia destra, si sottoporrà a nuovi esami in Italia. L'Inter aspetta Lautaro, niente da fare per Mkhitaryan.

Gli impegni delle Nazionali tengono banco in questo weekend, ma già si torna a pensare al campionato e al big match di Serie A tra Inter e Roma. Per i giallorossi una brutta notizia: Wesley si è infortunato e ha lasciato il ritiro del Brasile. Ma anche sulla sponda nerazzurra i problemi non mancano.

Wesley stop, lascia il ritiro del Brasile

Torna l’incubo degli infortuni con le Nazionali, che molto spesso scombussolano i piani degli allenatori costretti a fare a meno di pedine importanti. Come lo è Wesley per la Roma: l’esterno giallorosso, squalificato contro il Lecce nell’ultima di campionato e titolare nell’amichevole tra il suo Brasile e la Francia, si è fermato per un infortunio muscolare che potrebbe essere piuttosto importante.

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La federazione brasiliana ha comunicato l’esito degli esami a cui Wesley si è sottoposto dopo l’uscita dal campo contro i transalpini: lesione muscolare alla coscia destra. Il calciatore è stato autorizzato a lasciare il ritiro del Brasile e proseguirà le cure in Italia.

Wesley in forte dubbio per l’Inter, disperazione Gasp

Wesley non prenderà sicuramente parte alla seconda amichevole della Seleçao contro la Croazia, in programma mercoledì al Maracana, ma – a questo punto – difficilmente sarà a disposizione di Gasperini per la partita contro l’Inter a San Siro. I tempi di recupero sono tutti da valutare, ma come si legge nella nota della federazione brasiliana, Wesley, uscito al 71’ di gioco, ha avvertito “dolore alla parte posteriore della coscia destra”. Pure Raphinha ha rimediato lo stesso infortunio e ha lasciato anzitempo il ritiro brasiliano.

Nelle prossime ore, l’esterno sarà sottoposto a nuovi esami, per valutare attentamente l’entità del danno alla coscia. Dovesse essere confermata la prima diagnosi, Wesley salterà sicuramente l’Inter e potrebbe rientrare in campo non prima di 3-4 settimane. Un brutto colpo per Gasperini, che in questa stagione ha convissuto con le assenze pesanti dei vari Dybala, Soulé, Dovbyk e Ferguson.

Inter, weekend di lavoro per Lautaro e Mkhitaryan

Ma se la Roma si dispera, l’Inter certamente non sorride. Weekend di lavoro per Lautaro Martinez e Mkhitaryan, mentre i compagni di squadra godranno di qualche ora di riposo, l’attaccante argentino e il centrocampista armeno proseguiranno i rispettivi percorsi di recupero.

I due si sottoporranno a nuove sedute di terapie e lavoreranno in palestra e sul rettangolo di gioco per farsi trovare pronti il prima possibile. Lautaro dovrebbe riuscire a essere convocato per la Roma e già la prossima settimana si riaggregherà ai compagni, mentre per Mkhitaryan c’è ancora bisogno di tempo, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

In più c’è l’incognita Calanhoglu, uscito anzitempo dalla semifinale playoff mondiale con la Turchia e le cui condizioni andranno monitorate giorno per giorno.