Inter-Roma, Marotta saccheggia Gasperini: non solo Svilar e Koné, spuntano due nomi a sorpresa

Il big match di San Siro è importante sia per lo scudetto sia per la corsa Champions. Ma si gioca anche la partita del mercato e il presidente nerazzurro è scatenato

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Inter e Roma animano la Pasqua calcistica con uno scontro fondamentale sia per lo scudetto sia per la corsa Champions League. A San Siro, però, si gioca anche un’altra partita, quella del mercato. Che non va mai in vacanza. Beppe Marotta, pronto a guidare una profonda rivoluzione della rosa nell’estate prossima, ha già individuato alcuni obiettivi dai giallorossi. In cima alla lista ci sono Mile Svilar e Manu Koné, ma piacciono anche altri due giocatori allenati da Gian Piero Gasperini.

Inter-Roma, la partita di Marotta

Inter-Roma è una partita che può indirizzare il campionato, soprattutto perché poi a Pasquetta andrà in scena Napoli-Milan al Maradona. I riflettori, però, sono puntati anche sui nerazzurri reduci dalla delusione in Nazionale: da Alessandro Bastoni a Federico Dimarco, passando per Nicolò Barella e Francesco Pio Esposito.

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Quindi, il capitolo mercato. Marotta confida nel riscatto dei suoi uomini dopo le ultime uscite negative che hanno riaperto la lotta per il titolo, ma nello stesso guarda già al futuro. E pensa ai rinforzi da regalare a Cristian Chivu. Proprio nella Roma ci sono profili che potrebbero fare al caso dell’Inter: la sfida di San Siro, quindi, non si gioca solo sul campo, ma anche sul tavolo delle trattative.

Missione Svilar, Koné l’oggetto del desiderio

Manu Koné è ritenuto il calciatore ideale per rinforzare la mediana lombarda. Muscoli, intensità, qualità: il nazionale francese risponde perfettamente all’identikit dell’elemento che serve a Chivu. Non a caso, Marotta e Piero Ausilio avevano già provato a prenderlo lo scorsa estate, quando era fallito l’assalto ad Ademola Lookman. La Roma spara alto, almeno 45-50 milioni.

Per abbassare le richieste dei giallorossi potrebbe entrare in gioco Davide Frattesi, che non rientra nei piani del tecnico romeno, mentre piace – e anche tanto – a Gasperini. Ma non è tutto. L’Inter cerca anche un portiere. Tra i tanti seguiti dal club di viale della Liberazione spicca anche quello del numero 1 belga naturalizzato serbo, valutato non meno di 50 milioni. Sul classe 1999, però, c’è mezza Europa: Newcastle, Chelsea, Galatasaray, Bayern Monaco e Juventus sono pronte a complicare i piani dei nerazzurri.

I due nuovi obiettivi

L’Inter si prepara a cambiare pelle, soprattutto in difesa. Francesco Acerbi e Stefan De Vrij hanno il contratto in scadenza e saluteranno, mentre Bastoni è sempre più lontano dall’Italia dopo le ultime accuse che gli sono piovute addosso in seguito all’espulsione rimediata nella finale playoff che l’Italia ha perso ai rigori contro la Bosnia ed Erzegovina.

Ecco perché i nerazzurri guardano ancora in casa Roma. Gianluca Mancini convince per personalità e carattere, qualità ritenute fondamentali per il nuovo corso. Ma non è l’unico nome sul taccuino: piace anche il giovane Jan Ziolkowski, classe 2004, considerato un profilo di grande prospettiva. Tanto lavoro, dunque, per Marotta. Perché Inter-Roma non si gioca soltanto sul campo, ma anche sul mercato.