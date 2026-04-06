Inter-Roma, moviola: gol di Lautaro irregolare ma la colpa non è di Sozza, negati due rigori

La prova dell’arbitro Simone Sozza a San Siro nell’anticipo di serie A analizzata al microscopio da Cesari, Marelli e Calvarese, un solo ammonito

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova più che sufficiente per l’arbitro Sozza al Meazza per Inter-Roma: un solo vero errore, anche decisivo, ma ha un alibi. Vediamo cosa è successo.

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Inter-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 2′ intervento duro di Calhanoglu su Pisilli, per l’arbitro c’è solo fallo senza provvedimenti. Al 6′ ancora Çalhanoğlu cade in area dopo un contatto con Cristante. Il contrasto appare leggero. Al 38′ proteste della Roma per un presunto tocco di mano di Akanji sul tiro di Hermoso: il braccio del difensore sembra perà attaccato al corpo e in posizione naturale, c’è un check del Var ed è tutto regolare.

Al 46’ l’assistente assegna una rimessa laterale all’Inter dopo un contrasto tra Rensch e Dumfries, nonostante il pallone sia toccato per ultimo dal nerazzurro. Graziato il giocatore giallorosso nonostante le reiterate proteste.Al 52’ gol del 3-1 dell’Inter con Lautaro Martínez su assist di Thuram. La Roma protesta per un contatto tra il francese e Rensch ma Sozza era lontano dall’azione e non vede la trattenuta. Primo e unico giallo al 60′, è per Pisilli, autore di un intervento scorretto in scivolata su Thuram. Regolari tutti i gol, dopo 3′ di recupero finisce 3-2 per l’Inter

La moviola di Cesari

Sui casi dubbi della gara si è espresso l’esperto di Mediaset Graziano Cesari a Pressing: “Dopo 2 minuti e mezzo Pisilli resta a terra dopo un contatto di Calhanoglu, hanno chiesto il rosso ma nessuno dei due voleva far male, giusto solo il provvedimento tecnico. Al 6′ Chala cade in area e Cristante è bravo ad allargare il braccio sinistro senza fare fallo. Hermoso invece ha protestato con Sozza per un mani di Akanji ma ha le mani dietro la schiena e non si allargano mai, giusta la decisione di Sozza. Così si contrasta un cross, da manuale. Infine Malen scappa al 44′ verso la porta, c’è un doppio intervento che sembra scomposto ma Akanji tocca prima il pallone e l’intervento è corretto, bravo Sozza a far continuare l’azione.

Al 52′ Sozza non ha la moto e non può vedere il contrasto tra Thuram e Rensch, c’è una mano che si appoggia ed è una spinta forte che impedisce al giocatore della Roma di staccare, gli trattiene la maglia, ma non dò la colpa a Sozza bensì all’assistente che è a pochi passi, è il più vicino di tutti, è solo mezzo secondo ma che ti dà la possibilità di andare a rete. L’assistente pensa di segnalare il fallo ma non lo fa. Un solo ammonito alla fine, è stato bravo Sozza. Una Pasqua felice per lui che le grandi partite non le sbaglia”.

La sentenza di Marelli

A DAZN, Luca Marelli ha fatto chiarezza sul gol del 3-1 segnato da Lautaro Martinez dopo le proteste dei giocatori della Roma: “C’è stato un check piuttosto veloce per un contatto che è stato piuttosto leggero, una trattenuta leggera di Thuram su Rensch che si lascia andare molto facilmente. Decisione corretta dell’arbitro e check veloce che conferma la scelta del direttore”.

Il pensiero di Calvarese

Sul suo profilo social l’ex arbitro Calvarese assegna 6,5 a Sozza e dice: “Gara in gestione per Simone Sozza a San Siro. La Roma chiede due calci di rigore, ma né il tocco di braccio di Çalhanoğlu né quello di Akanji sono punibili. Regolare la rete del 3-1 di Lautaro Martinez”.

Chi è l’arbitro Sozza

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – scelto per Inter-Roma- dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can. Il designatore l’ha scelto per parecchi big-match l’anno scorso e in stagione ha esordito anche in Champions. Ultima uscita in Cagliari-Lecce.

I precedenti con le due squadre

I numeri raccontano 17 precedenti complessivi con la Roma, con un bilancio di 8 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Con i nerazzurri otto incroci. Il bilancio è di: 6 vittorie e 2 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Costanzo con Colombo IV uomo, Di Paolo al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Pisilli