Inter-Roma: per Chivu nuova tegola infortuni e squadra da rifare, una sola buona notizia

Avvicinamento da incubo per l'Inter verso la sfida contro la Roma, ma c'è una grande buona notizia per Chivu. La dirigenza ad Appiano Gentile per dare morale

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Il calcio italiano è ancora scosso dalla terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale. Gravina ha annunciato le sue dimissioni, così come Buffon, e Gattuso rimane in bilico. Con la sconfitta ai rigori contro la Bosnia nella finale dei playoff di qualificazione, è arrivata la certificazione che l’Italia si sta sempre di più allontanando dall’elite del calcio mondiale. Lo dimostrano anche le prestazioni dei club italiani nelle coppe europee: nessuno di loro è ai quarti di Champions League, appena due squadre rimaste tra Europa e Conference League già a marzo. Il sistema calcio italiano ha bisogno di riforme se vuole iniziare a recuperare terreno sulle altre, e il cambiamento deve passare per forza di cose anche tramite il campionato di Serie A, che ricomincia in questo weekend e vede riaccendersi la lotta per lo scudetto con un’Inter a pezzi.

Chivu perde Bisseck ma ritrova Lautaro

Tanti i fattori che mettono apprensione in casa nerazzurra. Partiamo da quelli oggettivi, gli infortuni. Infatti Chivu perde un altro pezzo della difesa: Bisseck out per il big match di San Siro contro la Roma, in programma domenica di Pasqua alle 20:45. Lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra per il difensore nerazzurro. Sicuramente salterà la partita contro la Roma, si punta a recuperarlo per la sfida successiva contro il Como, ma senza forzare le tappe del recupero. Una defezione pesante per Chivu in un reparto dove dovrà già fare a meno dello squalificato Carlos Augusto. In pole per una maglia da titolare con Bastoni e Akanji c’è Acerbi, oppure Darmian con lo svizzero spostato al centro.

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Dall’infermeria però arrivano anche buone notizie. Giovedì tutta la squadra è tornata a disposizione di Chivu dopo la pausa per le partite delle nazionali. Sono tornati ad allenarsi in gruppo sia Mkhtaryan che Lautaro. L’argentino è rimasto in cima alla classifica capocannonieri della Serie A con 14 gol, nonostante sia rimasto fuori per un mese e mezzo. Senza di lui l’attacco dell’Inter ha evidentemente perso qualcosa in termini di pericolosità, ed è per questo che Chivu, nonostante la condizione fisica del Toro sia ancora imperfetta, sembrerebbe intenzionato a schierarlo titolare.

Il morale degli italiani: Esposito e Bastoni a pezzi

A giocarsi una maglia da titolare insieme a Lautaro c’è ovviamente Pio Esposito. Marcus Thuram sta attraversando un periodo difficile sotto porta, mentre il prodotto del vivaio nerazzurro, prima della pausa nazionali sembrava il più in forma del reparto offensivo dell’Inter. Ora tutto sta in come rientra dopo la brutta batosta subita con la Nazionale. Entrato a partita in corso nella finale contro la Bosnia, Pio ha sbagliato un’occasione importante nei temi regolamentari, per poi sparare alle stelle il primo rigore della serie contro i bosniaci. Il suo morale sarà inevitabilmente a pezzi, come quello degli altri italiani. Dimarco (già nel ciclone le immagini dell’esultanza ai rigori della Bosnia col Galles) come lui ha sulle spalle una grande occasione sbagliata, poco prima che la Bosnia segnasse il gol del pareggio.

Gli stessi Frattesi e Barella sono stati tra i protagonisti della sfida di Zenica, ma il peso più grande lo porta Bastoni sulle spalle. Vista l’emergenza in difesa, Chivu non potrà mai fare a meno di lui. Ma il difensore viene da due mesi pesantissimi a livello mentale. Prima la shitstorm dopo la simulazione e l’esultanza in faccia a Kalulu per l’espulsione, poi il rosso ingenuo rimadiato contro la Bosnia che ha vanificato il vantaggio di Kean. Lei e sua moglie hanno dovuto chiudere i social dopo la finale persa e verosimilmente il suo morale sarà a pezzi.

La dirigenza ad Appiano Gentile per il rush finale con lo scudetto in bilico

Per provare a dimenticare l’Italia, e anche altre eliminazioni, vedi quella di Zielinski con la Polonia, tutta la dirigenza si è presentata ad Appiano Gentile alla ripresa degli allenamenti. Baccin, Marotta, Ausilio e Zanetti hanno seguito la seduta d’allenamento da bordo campo per far sentire la vicinanza al gruppo in un momento difficile. Anche perché i problemi dell’Inter non dipendono solamente dalla pausa nazionali, anzi: la squadra di Chivu non vince in campionato dalla partita contro il Genoa dello scorso febbraio. Da lì tre pareggi tra Serie A e Coppa Italia e la sconfitta nel derby contro il Milan. Risultati che hanno riportato in bilico uno scudetto che sembrava già deciso. A otto giornate dalla fine del campionato, il Milan è a -6 e il Napoli a -7.