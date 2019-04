Inter-Roma, probabili formazioni

A San Siro va in scena Inter-Roma, sfida delicatissima per la volata Champions League, soprattutto per la formazione di Ranieri, obbligata a vincere per restare in corsa. Nei 172 precedenti nella massima serie, ben 72 vittorie nerazzurre, a fronte di 49 successi giallorossi (50 i pareggi). L'ultimo precedente a San Siro si è concluso sull'1-1 (El Shaarawy e Vecino).

Spalletti (ex allenatore della Roma) non potrà contare su Brozovic ma avrà a disposizione Borja Valero. Tutto confermato il resto della formazione con Icardi al centro dell'attacco. Perso De Rossi, Ranieri recupera Kolarov. A centrocampo, dovrebbero trovare spazio sia Nzonzi che Pellegrini. In avanti massima fiducia a Dzeko, tornato al gol contro l'Udinese.

Probabili formazioni:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Ranieri

SPORTAL.IT | 19-04-2019 08:41