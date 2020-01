Inter-Roma, è saltato l'affare: cosa è successo e le alternative

Lo scambio tra Inter e Roma, che prevedeva Leonardo Spinazzola in nerazzurro e Matteo Politano in giallorosso in prestito con obbligo di riscatto di entrambi i giocatori, sembra essere definitivamente saltato. La trattativa era stata riallacciata dopo il brusco stop di mercoledì e i capitolini avevano provato a trovare un punto d’intesa con Marotta sull’obbligo legato alle presenze, cercando un compromesso sul minutaggio delle 15 partite da fare per arrivare al riscatto, ma l’accordo non è arrivato e l’affare si è nuovamente bloccato, forse in modo definitivo. Lo riporta Sky.

Secondo indiscrezioni in arrivo da Roma, Il rientro di Spinazzola nella capitale è previsto già per la giornata di venerdì. Gli agenti dei giocatori hanno confermato lo stop dell’affare.

Sempre secondo quanto riporta Sky, i nerazzurri starebbero già valutando un piano B: al posto di Spinazzola Marotta e Ausilio sarebbero sulle tracce di Victor Moses, esterno classe 1990 del Fenerbahçe in prestito dal Chelsea.

Conte conosce bene il giocatore, avendolo allenato durante il suo periodo nel club Blue.

Per quanto riguarda la Roma, invece, torna a farsi largo l’ipotesi Suso, esterno del Milan che non trova più spazio nei piani tattici di Pioli. I giallorossi potrebbero offrire in cambio ai rossoneri Cengiz Under.

SPORTAL.IT | 17-01-2020 14:43