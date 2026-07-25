Inter, Ausilio conferma l'interesse per Romero ma occhio all’Arsenal: la prima offerta nerazzurra. Lautaro preoccupa

Il ds nerazzurro esce allo scoperto sul Cuti, ma le parole sulle condizioni del capitano tengono in allarme l’Inter

L’Inter è interessata a Cristian Romero. La conferma arriva direttamente dalle parole del ds nerazzurro Piero Ausilio. Il numero di squadre interessate al campione del mondo ex Juve e in rotta con il Tottenham di De Zerbi è, però, in costante aggiornamento. I nerazzurri dovranno provare ad accelerare per evitare l’ennesima beffa di un mercato fin qui non esaltante, anzi. Il tutto, senza contare il momento non certo felice di Lautaro Martinez, confermato dallo stesso direttore sportivo dei campioni d’Italia.

Ausilio conferma la trattativa per Romero

“Su Romero abbiamo manifestando il nostro interesse al giocatore e al club, ma sono cose lunghe. Certamente ci interessa. Vediamo che cosa accade”. Parole e musica di Piero Ausilio che ha aggiornato circa la trattativa sull’argentino a margine della cerimonia d’apertura della XXIII edizione del Magna Graecia Film Festival in corso a Soverato. Parole importanti e che avvicinano il campione del mondo 2022.

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Anche l’Arsenal sul Cuti

Romero è tra i giocatori invitatati da Roberto De Zerbi a cambiare aria e, inevitabilmente attira l’interesse di molti club. Oltre ai nerazzurri, infatti, sull’ex Juve e Atalanta c’è da tempo il Barcellona, che però prima deve vendere. Alla corsa nelle ultime ore si è aggiunto l’Arsenal. I campioni d’Inghilterra sono scatenati e, dopo essersi assicurati le prestazioni di Hincapié e di Tzolis, hanno di fatto chiuso con il Newcastle per Bruno Guimaraes. Senza contare le clamorose voci di un interesse per Vinicius Jr. del Real Madrid.

La prima proposta nerazzurra al Tottenham

Insomma, qualora volessero i Gunners potrebbero piombare sul Cuti in tempo zero. Nonostante l’apparente calma trapelata dalle parole di Ausilio, dunque, l’Inter deve fare in fretta. La Gazzetta dello Sport parla di una prima offerta nerazzurra che andrebbe nella direzione di un prestito con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili. La stessa utilizzata un anno fa di questi tempi per Manuel Akanji. Di certo, l’obiettivo è provare a limare la valutazione da 50 milioni di euro fatta dagli Spurs.

L’ammissione di Ausilio su Lautaro

Oltre alle questioni di mercato, dalla Calabria Ausilio ha avuto modo di tornare a parlare di Lautaro Martinez e della sua condizione dopo la finale mondiale persa contro la Spagna restando relegato in panchina. “Sento spesso Lauti. Ovviamente, è deluso per com’è andata la finale. Però, è altrettanto motivato a rientrare all’Inter e fare bene fin da subito. È il nostro capitano ed è molto motivato. Adesso, però, è giusto che si riposi. Sono certo che quando tornerà continuerà a fare le grandi cose che ha sempre fatto e a cui ha abituato”, ha concluso il ds parlando del Toro.