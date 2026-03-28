Inter, Salah sblocca Diaby: l'intrigo di mercato che può regalare a Chivu un super colpo in attacco

L’Inter lavora già alla prossima stagione e lo fa seguendo le indicazioni del nuovo corso tecnico guidato da Cristian Chivu. L’idea è quella di costruire una squadra più dinamica, capace di creare superiorità nell’uno contro uno e aumentare il tasso di imprevedibilità offensiva. In questo contesto torna forte il nome di Moussa Diaby, profilo già sondato nei mesi scorsi. Un’operazione che potrebbe diventare concreta grazie a un inatteso incrocio di mercato. Sullo sfondo c’è infatti anche Mohamed Salah.
- Chivu vuole un’Inter più offensiva
- Diaby resta il primo obiettivo
- La chiave Salah e lo scenario di mercato
Chivu vuole un’Inter più offensiva
Il progetto nerazzurro punta a cambiare pelle, soprattutto nella fase offensiva. Cristian Chivu avrebbe chiesto giocatori con caratteristiche precise, in grado di saltare l’uomo e creare occasioni dal nulla. L’obiettivo è aumentare la qualità negli ultimi metri e rendere la manovra meno prevedibile. In quest’ottica, il profilo di un esterno rapido e tecnico diventa prioritario. La dirigenza è quindi al lavoro per individuare il nome giusto su cui puntare.
Diaby resta il primo obiettivo
Tra i nomi in cima alla lista c’è quello di Moussa Diaby, esterno francese dalle grandi qualità nel dribbling e nella progressione. Dopo l’esperienza in Premier League e il trasferimento all’Al Ittihad, il giocatore potrebbe essere pronto a cambiare nuovamente scenario. Già vicino all’Inter a gennaio, il suo arrivo era stato bloccato dal club saudita. Ora però le condizioni potrebbero essere diverse. La volontà del giocatore di tornare in Europa può rappresentare un fattore decisivo.
La chiave Salah e lo scenario di mercato
A rendere possibile l’operazione potrebbe essere proprio Mohamed Salah. L’Al Ittihad starebbe infatti preparando un’offerta importante per convincere la stella egiziana a trasferirsi in Arabia Saudita. Un eventuale arrivo di Salah ridurrebbe inevitabilmente lo spazio per Diaby, facilitandone la cessione. In questo scenario, l’Inter potrebbe inserirsi con maggiore forza per portarlo a Milano. Un effetto domino che potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta per i nerazzurri.