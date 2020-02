Inter-Sampdoria 2019-20: le probabili formazioni

Sarà la sfida tra Inter e Sampdoria a chiudere la venticinquesima giornata. La formazione di Conte, che ha ipotecato la qualificazione in Europa League vincendo a Razgrad, è in lotta per lo scudetto ma non è più prima dopo la sconfitta di Roma con la Lazio. I blucerchiati, che arrivano dalla batosta casalinga con la Fiorentina, necessitano di punti salvezza.

Si gioca alle 20.45, tra gli ex di giornata il tecnico dei liguri Claudio Ranieri, che dovrà fare a meno di Murru e Ramirez, appiedati dal Giudice sportivo.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; R. Lukaku, L. Martinez. Allenatore: Conte. A disposizione: Handanovic, Berni, Stankovic, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Biraghi, Eriksen, Moses, Borja Valero, Agoume, Sanchez.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski; Tonelli, Colley, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira; Linetty; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Seculin, Falcone, Yoshida, Chabot, Thorsby, Bertolacci, Barretto, Leris, Jankto, Bonazzoli, La Gumina, Maroni.

SPORTAL.IT | 21-02-2020 13:11