Inter, San Siro come amico per dimostrare di essere l'anti-Juve

Quando ti si appiccica un’etichetta è difficile scrollarsela di dosso: la qualifica di anti-Juve per l’Inter è una mezza ossessione e una sicura condanna. Almeno fino a quando i nerazzurri non riusciranno a mettere in atto la potenza che hanno. Hai voglia a spostare l’obiettivo, a ricordare che Napoli e Roma sono finite davanti l’anno scorso, che c’è bisogno di tempo per assemblare i nuovi.

Spalletti sa di dover convivere con questa spada di Damocle, “colpa” di un super-mercato da regina d’estate che prima o poi dovrà dare i suoi frutti.

Per colmare il gap (lasciati per strada 5 punti su 9 in tre giornate) l’Inter chiede aiuto a un vecchio amico, quel San Siro che negli ultimi anni non ha mai tradito.

Solo rimanendo all’anno scorso i nerazzurri hanno ottenuto il record di presenze allo stadio, con una media di 57mila spettatori, più dei cugini rossoneri (52.453), del Napoli (42.587), della Juve (39.257) e della Roma (36.581 spettatori medi). Inter in top-ten anche in Europa dove tra i primi 5 campionati è risultata al nono posto. E dovrà essere proprio San Siro a spingere l’Inter nella corsa alla Juve e – possibilmente – nella strada verso gli ottavi di Champions.

Da qui a fine settembre l’Inter giocherà quattro partite su 5 al Mezza: Parma, Fiorentina e Cagliari in campionato e Tottenham in Champions, e il popolo nerazzurro sta rispondendo già presente. Come sempre. Per la gara di sabato (nonostante l’orario infelice delle 15) venduti già 55mila biglietti e si va verso i 60 mila, previsti invece 70mila spettatori per l’esordio in Champions contro gli Spurs di martedì prossimo. Ora tocca solo a loro: a Spalletti e alla squadra.

Il tecnico ha le idee chiare e punta su Nainggolan, cui la sosta ha giovato, come grimaldello per scardinare la difesa parmense. Il Ninja sulla trequarti sarà affiancato da Politano e Perisic, mentre davanti – con Lautaro Martinez ai box – appare improbabile che possa giocare Icardi dopo le fatiche in nazionale e il lungo viaggio (anche considerando che martedì c’è la Champions). Spalletti dovrebbe confermare Keita falso nueve. In mezzo Vecino si candida per una maglia da titolare come partner di Brozovic ed è in ballottaggio con Gagliardini mentre in difesa D’Ambrosio al posto dell’acciaccato Vrsaljko a destra e Asamoah a sinistra.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 13-09-2018 12:30