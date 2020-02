Niente riscatto per Alexis Sanchez in estate. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la punta cilena non ha convinto né Antonio Conte, né la dirigenza dell'Inter e in estate tornare al Manchester United, come d'altronde preannunciato dallo stesso Solskjaer alcune settimane fa.

Per sostituire il Nino Maravilla, arrivato in prestito secco dall'Inghilterra, l'Inter sta pensando a diverse alternative: tra queste Timo Werner e Aubameyang.

SPORTAL.IT | 28-02-2020 12:05