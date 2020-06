Inter, Sanchez ora potrebbe restare

Da sicuro partente a possibile rinforzo per la prossima stagione. Il Manchester United ha fatto sapere che Sanchez non rientra nei piani del club. Di conseguenza, il cileno, attualmente in prestito all'Inter, dovrà "inventarsi" il proprio futuro.

Se dovesse riuscire a lasciare il segno in questo finale di stagione, l'ex attaccante dell'Udinese, classe 1988, potrebbe anche continuare la sua avventura con la casacca dell'Inter. Da non escludere anche una sua nuova avventura in MLS.

SPORTAL.IT | 15-06-2020 08:31