Inter-Sassuolo, Frattesi tira la maglia a Matic nel finale: Grosso protesta, è bufera per il mancato rigore

Il centrocampista nerazzurro protagonista suo malgrado nel finale: prima un gol annullato per fuorigioco, poi il rischio nella sua area. Arbitro Marinelli contestato.

Dopo il gol del 2-0 di Carlos Augusto, arrivato a 9′ dal termine, sembrava proprio che il match tra Inter e Sassuolo avesse emesso il suo verdetto. E invece gli emiliani sono arrivati vicini alla clamorosa rimonta, prima col gol di Cheddira, poi con un finale all’assalto. Protagonista – suo malgrado – del convulso finale di gara il centrocampista nerazzurro Frattesi, a cui negli ultimi minuti è accaduto di tutto. Prima si è visto annullare la rete del possibile 3-1 per un fuorigioco millimetrico, poi stava per provocare la concessione di un calcio di rigore a favore del Sassuolo. Mancato penalty che ha scatenato le proteste del tecnico emiliano Grosso, che s’è lamentato platealmente con l’arbitro.

Inter-Sassuolo, gol annullato a Frattesi per fuorigioco

Ma che è successo nel tumultuoso finale del match di San Siro? Sul 2-1, il primo episodio controverso. Contropiede Inter, traversone di Dimarco per Frattesi, poi è lo stesso Dimarco dopo un rimpallo ad andare al tiro. La palla carambola dalle parti di Frattesi che insacca, ma il guardalinee alza la bandierina. Il check è lunghissimo e c’è anche il dubbio che a fornire l’involontario assist per Frattesi possa essere stato un giocatore del Sassuolo, Thorstvedt. Alla fine arriva il verdetto: Frattesì è in posizione di offside, davvero millimetrica, al momento del tiro del compagno. Giusto l’annullamento della rete.

Inter, che rischio: Matic reclama un rigore nel recupero

L’altro episodio qualche minuto dopo, sull’ultimo assalto dei neroverdi, nell’occasione in campo con un’improbabile maglietta gialloverde (mentre l’Inter addirittura in grigio coi bordi arancioni: ma perché?): tocco in area per Matic che sbaglia lo stop ma frana a terra, invocando con forza la concessione del penalty. Se in telecronaca su DAZN il duo Testoni-Stramaccioni minimizza, un replay impietoso mostra la maglia dell’ex Roma che si allunga per un’evidente trattenuta di Frattesi. Il check, stavolta, è rapidissimo: non c’è bisogno di portare al monitor l’arbitro Marinelli. Tutto regolare. Ma sta per scoppiare la bufera.

La protesta (elegante) di Grosso e il vespaio sui social

Al termine del match il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, l’eroe del mondiale tedesco del 2006, si fionda in campo proprio in direzione di Marinelli. Chiede spiegazioni, non riesce a capire perché l’azione non sia stata rivista. Aveva pure chiesto ai suoi di tardare una rimessa laterale, proprio nella speranza che il direttore di gara fosse spedito al monitor. Più pacate le successive considerazioni in tv. “L’arbitro poteva avere un po’ di coraggio in più, c’è mancato un pizzico di furbizia”. Ma sui social sono in tanti a indignarsi. “Rigore netto per il Sassuolo all’ultimo minuto. Ennesima allucinazione del Var. Partita che doveva finire in pareggio. Vergogna”. E ancora: “Troppo elegante Grosso, andava denunciato sto schifo“.