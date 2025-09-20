Inter-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole statistiche e orario della partita

Dove vedere Inter-Sassuolo di Serie A 2025-26, 4a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche, pillole e orari TV/streaming

Inter–Sassuolo illumina la quarta giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Giuseppe Meazza di Milano il 21 settembre 2025 alle 20:45. In classifica l’Inter è undicesima con 3 punti (1 vittoria e due sconfitte; 9 gol fatti, 6 subiti), mentre il Sassuolo è quattordicesimo sempre a 3 punti (1 vittoria e due sconfitte; 3 gol fatti, 5 subiti). I nerazzurri cercano riscatto dopo un avvio a strappi, i neroverdi puntano a dare continuità al recente successo.

Probabili formazioni di Inter-Sassuolo

Si va verso un’Inter con 3-5-2: Sommer in porta, retroguardia con Akanji che potrebbe affiancare Acerbi e Bastoni. Sulle corsie, conferme per Dumfries e Carlos Augusto, con mediana retta da Calhanoglu e mezzali Barella–Mkhitaryan. In avanti, tandem Thuram–Martinez. Tra gli indisponibili Darmian.

Il Sassuolo dovrebbe presentarsi col 4-3-3: dietro Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; in mezzo Vranckx, Matic, Kone; davanti Berardi, Pinamonti, Lauriente. Out Skjellerup; nessuno squalificato. Non è esclusa l’opzione Coulibaly a gara in corso per dare gamba sulla destra.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Martinez.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente.

Gli indisponibili di Inter-Sassuolo

Inter – Infortunati: Darmian (infortunio alla schiena). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Inter reduce da un largo successo e due ko di fila; il Sassuolo arriva da due sconfitte e il colpo contro la Lazio.

Inter ok ko ko Sassuolo ko ko ok

Inter

Inter-Torino 5-0; Inter-Udinese 1-2; Juventus-Inter 4-3

Sassuolo

Sassuolo-Napoli 0-2; Cremonese-Sassuolo 3-2; Sassuolo-Lazio 1-0

L’arbitro di Inter-Sassuolo

Arbitro di Inter–Sassuolo è Livio Marinelli. Assistenti: MONDIN – ROSSI L.; IV uomo: PERRI; VAR: PEZZUTO; AVAR: CHIFFI. In questa Serie A 2025/26 Marinelli ha diretto 1 gara, con 18 falli fischiati, 5 fuorigioco, 1 cartellino giallo, nessun rosso e nessun rigore concesso.

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: MONDIN – ROSSI L.

IV: PERRI

VAR: PEZZUTO

AVAR: CHIFFI

Statistiche interessanti

Storico in equilibrio tra Inter e Sassuolo: successi pari e pochissimi pareggi. Gli uomini di Chivu stanno segnando tanto ma concedono spazi; gli emiliani, reduci dalla vittoria interna contro la Lazio, cercano continuità. Occhi puntati su Calhanoglu e Berardi: si candidano a un ruolo da protagonisti.

Il bilancio complessivo in A è in equilibrio: 10 vittorie per parte e soltanto due pari; i neroverdi hanno vinto le ultime due sfide e inseguono un tris come nel 2017-2018.

Il Sassuolo è la squadra con meno pareggi contro l’ Inter in Serie A (2 su 22 incroci): scontri spesso decisi.

è la squadra con meno pareggi contro l’ in Serie A (2 su 22 incroci): scontri spesso decisi. Dopo le prime due trasferte perse a Milano, i neroverdi sono rimasti imbattuti in 7 delle successive 9 al Meazza, con 5 vittorie complessive.

Inter reduce da due ko di fila in A: il terzo consecutivo in campionato manca dall’aprile 2023.

reduce da due ko di fila in A: il terzo consecutivo in campionato manca dall’aprile 2023. Sassuolo sogna due vittorie di fila in A come a settembre 2023: allora passò anche al Meazza contro l’ Inter .

sogna due vittorie di fila in A come a settembre 2023: allora passò anche al Meazza contro l’ . Nerazzurri al top per cross su azione tentati e gol da cross; neroverdi ultimi per traversoni provati nel torneo.

Inter ha segnato 9 reti a fronte di 4.52 xG: +4.48 rispetto all’atteso, tra i migliori dati nei top 5 campionati.

ha segnato 9 reti a fronte di 4.52 xG: +4.48 rispetto all’atteso, tra i migliori dati nei top 5 campionati. Calhanoglu è tra i pochi centrocampisti in Europa con doppia quota 50+ di gol e assist nelle ultime stagioni.

è tra i pochi centrocampisti in Europa con doppia quota 50+ di gol e assist nelle ultime stagioni. Berardi ha già segnato 7 volte al Meazza in A (4 contro Inter): stadio “amico” per il capitano neroverde.

Le statistiche stagionali di Inter e Sassuolo

L’Inter viaggia con possesso medio del 61.5% e 9 gol segnati in 3 gare: produzione elevata (43 tiri, 39.5% nello specchio) e buona precisione di passaggio (89.3%). Il Sassuolo punta sulla verticalità: 45.2% di possesso, 22 tiri totali e una spiccata efficacia nei contrasti (tackle success 70.2%) con 1 clean sheet.

Inter Sassuolo Partite giocate 3 3 Vittorie 1 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 2 2 Gol segnati 9 3 Gol subiti 6 5 Possesso palla (%) 61.5 45.2 Tiri totali 43 22 Tiri in porta 17 11 Precisione tiri (%) 39.5 50.0 Precisione passaggi (%) 89.28 84.42 Clean sheet 1 1 Cartellini gialli 2 9 Cartellini rossi 0 1 Capocannoniere Thuram 3 Pinamonti 1 Top assistman Dimarco, Thuram, Zielinski 1 Volpato, Muharemovic 1

Dove vedere Inter-Sassuolo in TV o in streaming

• Partita: Inter-Sassuolo

• Data: domenica 21 settembre 2025

• Orario: 20:45

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Milano

• Stadio: Giuseppe Meazza

Inter–Sassuolo è trasmessa in diretta da DAZN, a partire dalle 20:45 del 21/09/2025.

FAQ Quando e a che ora si gioca Inter-Sassuolo? Inter-Sassuolo si gioca domenica 21 settembre 2025 alle ore 20:45. Dove si gioca Inter-Sassuolo? La partita si disputa al Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Chi trasmette Inter-Sassuolo in TV o streaming? La gara è trasmessa in diretta da DAZN. Chi è l’arbitro di Inter-Sassuolo? L’arbitro è Livio Marinelli, con assistenti Mondin e Rossi L.; IV uomo Perri; VAR Pezzuto; AVAR Chiffi.