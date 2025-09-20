Inter-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole statistiche e orario della partita

Inter–Sassuolo illumina la quarta giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Giuseppe Meazza di Milano il 21 settembre 2025 alle 20:45. In classifica l’Inter è undicesima con 3 punti (1 vittoria e due sconfitte; 9 gol fatti, 6 subiti), mentre il Sassuolo è quattordicesimo sempre a 3 punti (1 vittoria e due sconfitte; 3 gol fatti, 5 subiti). I nerazzurri cercano riscatto dopo un avvio a strappi, i neroverdi puntano a dare continuità al recente successo.
- Probabili formazioni di Inter-Sassuolo
- Gli indisponibili di Inter-Sassuolo
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Inter-Sassuolo
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Inter e Sassuolo
- Dove vedere Inter-Sassuolo in TV o in streaming
Si va verso un’Inter con 3-5-2: Sommer in porta, retroguardia con Akanji che potrebbe affiancare Acerbi e Bastoni. Sulle corsie, conferme per Dumfries e Carlos Augusto, con mediana retta da Calhanoglu e mezzali Barella–Mkhitaryan. In avanti, tandem Thuram–Martinez. Tra gli indisponibili Darmian.
Il Sassuolo dovrebbe presentarsi col 4-3-3: dietro Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; in mezzo Vranckx, Matic, Kone; davanti Berardi, Pinamonti, Lauriente. Out Skjellerup; nessuno squalificato. Non è esclusa l’opzione Coulibaly a gara in corso per dare gamba sulla destra.
- Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Martinez.
- Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente.
- Inter – Infortunati: Darmian (infortunio alla schiena). Squalificati: nessuno.
- Sassuolo – Infortunati: Skjellerup (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.
Inter reduce da un largo successo e due ko di fila; il Sassuolo arriva da due sconfitte e il colpo contro la Lazio.
|Inter
|ok
|ko
|ko
|Sassuolo
|ko
|ko
|ok
- Inter
Inter-Torino 5-0; Inter-Udinese 1-2; Juventus-Inter 4-3
- Sassuolo
Sassuolo-Napoli 0-2; Cremonese-Sassuolo 3-2; Sassuolo-Lazio 1-0
Arbitro di Inter–Sassuolo è Livio Marinelli. Assistenti: MONDIN – ROSSI L.; IV uomo: PERRI; VAR: PEZZUTO; AVAR: CHIFFI. In questa Serie A 2025/26 Marinelli ha diretto 1 gara, con 18 falli fischiati, 5 fuorigioco, 1 cartellino giallo, nessun rosso e nessun rigore concesso.
- Arbitro: MARINELLI
- Assistenti: MONDIN – ROSSI L.
- IV: PERRI
- VAR: PEZZUTO
- AVAR: CHIFFI
Storico in equilibrio tra Inter e Sassuolo: successi pari e pochissimi pareggi. Gli uomini di Chivu stanno segnando tanto ma concedono spazi; gli emiliani, reduci dalla vittoria interna contro la Lazio, cercano continuità. Occhi puntati su Calhanoglu e Berardi: si candidano a un ruolo da protagonisti.
- Il bilancio complessivo in A è in equilibrio: 10 vittorie per parte e soltanto due pari; i neroverdi hanno vinto le ultime due sfide e inseguono un tris come nel 2017-2018.
- Il Sassuolo è la squadra con meno pareggi contro l’Inter in Serie A (2 su 22 incroci): scontri spesso decisi.
- Dopo le prime due trasferte perse a Milano, i neroverdi sono rimasti imbattuti in 7 delle successive 9 al Meazza, con 5 vittorie complessive.
- Inter reduce da due ko di fila in A: il terzo consecutivo in campionato manca dall’aprile 2023.
- Sassuolo sogna due vittorie di fila in A come a settembre 2023: allora passò anche al Meazza contro l’Inter.
- Nerazzurri al top per cross su azione tentati e gol da cross; neroverdi ultimi per traversoni provati nel torneo.
- Inter ha segnato 9 reti a fronte di 4.52 xG: +4.48 rispetto all’atteso, tra i migliori dati nei top 5 campionati.
- Calhanoglu è tra i pochi centrocampisti in Europa con doppia quota 50+ di gol e assist nelle ultime stagioni.
- Berardi ha già segnato 7 volte al Meazza in A (4 contro Inter): stadio “amico” per il capitano neroverde.
L’Inter viaggia con possesso medio del 61.5% e 9 gol segnati in 3 gare: produzione elevata (43 tiri, 39.5% nello specchio) e buona precisione di passaggio (89.3%). Il Sassuolo punta sulla verticalità: 45.2% di possesso, 22 tiri totali e una spiccata efficacia nei contrasti (tackle success 70.2%) con 1 clean sheet.
|Inter
|Sassuolo
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|2
|2
|Gol segnati
|9
|3
|Gol subiti
|6
|5
|Possesso palla (%)
|61.5
|45.2
|Tiri totali
|43
|22
|Tiri in porta
|17
|11
|Precisione tiri (%)
|39.5
|50.0
|Precisione passaggi (%)
|89.28
|84.42
|Clean sheet
|1
|1
|Cartellini gialli
|2
|9
|Cartellini rossi
|0
|1
|Capocannoniere
|Thuram 3
|Pinamonti 1
|Top assistman
|Dimarco, Thuram, Zielinski 1
|Volpato, Muharemovic 1
• Partita: Inter-Sassuolo
• Data: domenica 21 settembre 2025
• Orario: 20:45
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: Milano
• Stadio: Giuseppe Meazza
Inter–Sassuolo è trasmessa in diretta da DAZN, a partire dalle 20:45 del 21/09/2025.
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Inter-Sassuolo?
-
Inter-Sassuolo si gioca domenica 21 settembre 2025 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Inter-Sassuolo?
-
La partita si disputa al Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
- Chi trasmette Inter-Sassuolo in TV o streaming?
-
La gara è trasmessa in diretta da DAZN.
- Chi è l’arbitro di Inter-Sassuolo?
-
L’arbitro è Livio Marinelli, con assistenti Mondin e Rossi L.; IV uomo Perri; VAR Pezzuto; AVAR Chiffi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.