Milan Skriniar via per Luka Modric. Secondo le indiscrezioni riportate dal Daily Star, Real Madrid e Inter potrebbero trovare un accordo a breve per lo scambio estivo.

Il centrocampista croato è in uscita dai blancos, mentre gli uomini di mercato nerazzurri potrebbero decidere di sacrificare il centrale slovacco per assicurarsi un obiettivo da tempo nel mirino.

SPORTAL.IT | 13-02-2020 14:24