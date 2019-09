Calciomercato, Inter scatenata: a gennaio colpo per lo scudetto

L’Inter di Antonio Conte ha mandato un altro segnale alla Juventus conquistando mercoledì sera a San Siro la quinta vittoria su cinque partite di campionato: un exploit che i nerazzurri hanno centrato solo due volte nella loro storia, nel 1966 e nel 2015. L’entusiasmo dell’ambiente è alle stelle, il tecnico leccese per ora vola basso ma sottolinea la prestazione dei suoi contro la Lazio, soprattutto nel secondo tempo: “Cinque vittorie non sono frutto del caso”.

Conte temeva soprattutto contraccolpi dopo la rivoluzione radicale della rosa, ma per ora i risultati lo rassicurano. Ma l’allenatore salentino guarda già oltre, al lungo faccia a faccia con la Juventus di Sarri che ha indubbiamente una rosa più ampia e più carte a disposizione da giocare nel corso della stagione.

Tanto che si pensa già a gennaio: Conte chiede un ulteriore salto di qualità per competere con i campioni d’Italia e secondo la Gazzetta dello Sport il club nerazzurro sta pensando a uno sforzo economico importante nel mercato invernale, qualora la squadra sia in piena corsa in campionato e in Champions League.

Conte cerca soprattutto rinforzi a centrocampo e sono tanti i giocatori nel mirino dei nerazzurri che a gennaio potrebbero essere ceduti. Tra questi spicca il laziale Sergej Milinkovic-Savic, che ha un feeling particolare con San Siro, che mercoledì lo ha applaudito.

Oltre al serbo i dirigenti nerazzurri tengono sempre d’occhio la situazione di due giocatori del Barcellona, Arturo Vidal e Ivan Rakitic, già obiettivi del mercato estivo poi mai andati in porto. Soprattutto il croato ora è in piena rotta di collisione con il club blaugrana e il tecnico Valverde, che lo ha escluso nell’ultima giornata di campionato. Il Guerriero è invece un pupillo di Conte e tornerebbe volentieri in Italia.

SPORTAL.IT | 26-09-2019 10:48