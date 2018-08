Inter scatenata: progetta un colpo "alla Ronaldo"

Luka Modric è il sogno proibito dell'Inter a meno di tre settimane dalla fine del calciomercato.

Secondo quanto riporta Sky, i nerazzurri hanno già avviato i primi contatti con gli agenti del centrocampista del Real Madrid, premiato come miglior giocatore del Mondiale in Russia: il fuoriclasse croato avrebbe aperto qualche spiraglio a questa possibilità, anche perché a Milano ritroverebbe i compagni di Nazionale Vrsaljko (appena acquisito dall'Atletico Madrid), Brozovic e Perisic. Proprio nel mese vissuto insieme in Russia, Modric avrebbe discusso di questa eventualità con i giocatori nerazzurri.

Questo sarebbe il motivo per cui l'Inter non ha ancora chiuso per Arturo Vidal, che potrebbe arrivare dal Bayern Monaco per 19 milioni tra prestito e diritto di riscatto. Nelle prossime ore i margini di una trattativa saranno più chiari: in caso di risposta negativa, i nerazzurri chiuderanno l'affare per il cileno ex Juventus.

Dalla Spagna i media confermano i contatti Modric-Inter, ma Marca parla di "sogno impossibile": "Quello che è certo è che né il Real Madrid né il giocatore hanno intenzione di interrompere il loro fruttuoso rapporto, per questo il sogno dell’Inter sembra impossibile. Il miglior giocatore del Mondiale ha ribadito in più occasioni che vuole ritirarsi nel Real Madrid e il Real non accetterebbe mai di trattare la sua cessione". Ma i tifosi nerazzurri sognano un colpo "alla Ronaldo".

Intanto grande accoglienza per Sime Vrsaljko, atterrato martedì sera a Malpensa alle 23: "Sono felice", le sue prime parole. In nerazzurro, il croato ritroverà Matteo Politano, suo ex compagno al Sassuolo. "Politano? Sì, ho già giocato alla PlayStation con lui…".

SPORTAL.IT | 01-08-2018 08:20