Inter scatenata: una stella per il centrocampo

La nuova Inter di Antonio Conte prende sempre più forma. Il neo allenatore ha fatto precise richieste alla società, convinta di poterlo accontentare. Oltre a Edin Dzeko (in arrivo dalla Roma, si parla di un contratto triennale per il bosniaco) e la trattativa in corso per Nicolò Barella (di proprietà del Cagliari), i nerazzurri starebbero cercando di portare a Milano un altro centrocampista di qualità elevata, così da alzare, ulteriormente, il tasso tecnico della rosa.

Il nome corretto sarebbe quello, secondo La Gazzetta dello Sport, di Christian Eriksen. Il 27enne danese ha già fatto capire di voler lasciare il Tottenham e rimettersi in gioco altrove. La sua avventura agli Spurs pare giunta al capolinea. La quotazione del suo cartellino è piuttosto elevata (60/70 milioni di euro) ma il Tottenham deve fare i conti anche con il contratto in scadenza nel 2020. Eriksen è stato accostato, più volte, anche a Real Madrid, PSG e Juventus. L'Inter sarebbe pronta a farsi avanti in maniera importante, così da regalare al neo allenatore nerazzurro un giocatore di qualità internazionale.

Per poter acquistare il forte centrocampista in forma al Tottenham, l'Inter, quasi certamente, sarà obbligata a cedere un pezzo pregiato della propria rosa (anche per questioni di Fair Play Finanziario). Difficile che Conte decida di privarsi di Marcelo Brozovic. Difficile il discorso per Radja Nainggolan, reduce da una stagione complicata. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Chiaramente, un sacrificio pare necessario per far fronte ai tanti acquisti che la società nerazzurra ha messo in agenda. Inoltre, c'è da capire anche il futuro di Mauro Icardi. Nelle ultime ore si è parlato di un suo possibile approdo alla Roma.

SPORTAL.IT | 06-06-2019 08:19