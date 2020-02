Inter, Schira: è una fantasiosa invenzione,la reazione dei tifosi

E’ stato uno degli argomenti del post-partita con la Lazio: possibile che Eriksen sia solo un panchinaro in questa Inter? E ancora: ma nel 3-5-2 di Conte dove può inserirsi il danese, che Marotta ha strappato alla concorrenza pagandolo 20 milioni a gennaio nonostante si liberasse gratis in estate? Ecco allora radiomercato subito mettersi in moto. Dalla Spagna sono partite voci sull’interessamento del Real Madrid per il talentuoso centrocampista.

LE VOCI – In estate, come hanno poi ripreso anche alcuni autorevoli media italiani, Eriksen sarebbe destinato a lasciare Milano per giocare con le merengues. Ma sarà vero?

LA SMENTITA – Per Nicolò Schira la risposta è un secco no. L’esperto di mercato della Gazzetta su twitter tranquillizza i tifosi nerazzurri, anche se il caso sullo scarso utilizzo di Eriksen resta in piedi.

IL TWEET – Schira scrive: “Zero contatti tra Christian Eriksen e il Real Madrid per l’estate: le voci spagnole su un addio all’Inter vengono bollate come invenzioni fantasiose dall’entourage del danese, che è felice a Milano e vuole conquistarsi il posto da titolare”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Pensa te, un top mondo che deve conquistarsi il posto da titolare con Vecino, Borja Valero, Barella, Gagliardini e Sensi.. pensa te.. 9 netti di ingaggio all’anno” o anche: “È arrivato l’altro ieri e già si parla di una cessione in estate? Questo è il delirio puro”.

TITOLARE? – C’è chi scrive: “Ancora deve disfare le valigie ormai si spara la prima cosa che viene in bocca non in mente” o anche: “Magari sta voce l’ha messa in giro lui perchè voleva essere titolare da subito”, oppure: “Deve conquistarsi il posto da titolare…roba da matt”.

IRONIA – Qualche tifoso juventino commenta invece con ironia: “Quindi qualcuno pensa che il Real Madrid voglia prendere Eriksen? Che a paramento zero non ha avuto una richiesta se non quella della Prescrittese?”.

SPORTEVAI | 18-02-2020 09:07