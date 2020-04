Inter, Schira rivela il futuro di un nerazzurro: tifosi perplessi

La stagione non è ancora conclusa ma il calciomercato continua a essere un riferimento importante per i tifosi. Anche in casa Inter si comincia a programmare il futuro, nonostante sia ancora pieno di incertezze, e a pensare alle pedine da aggiungere o in alcuni casi da rimuovere nel corso della prossima stagione.

L’addio

A parlare di una possibile uscita ci pensa il giornalista, esperto di calciomercato, Nicolò Schira che su Twitter rivela: “Diego Godin può lasciare l’Inter in estate. Il Tottenham è sulle sue tracce. Josè Mourinho voleva già il giocatore quando era sulla panchina del Manchester United”. Una rivelazione che ha subito diviso i tifosi nerazzurri e che ha scatenato anche le ironie di quelli avversari, in particolari quelli juventini.

L’approccio del difensore uruguaiano con il calcio italiano non è stato tra i migliori. Arrivato a Milano con aspettative molto alte, Godin non ha saputo prendere in mano le redini della difesa della squadra di Antonio Conte e in questa porzione di stagione è finito sempre di più ai margini del progetto con il tecnico che ha preferito avvalersi di altri giocatori.

Le reazioni

Ma tra i tifosi dell’Inter c’è chi non si priverebbe così facilmente di un giocatore che ha una grande esperienza in ambito internazionale: “Io Godin non lo cederei – scrive Luca – Ha fatto una buona stagione pur da adattato, non di rado tra i migliori e chi dice il contrario non ha visto le parti. E’ la miglior chioccia per i giovani. Certo il discorso potrebbe cambiare se fosse parte di uno scambio per Son, Alli o Ndombele”.

Ma ovviamente Twitter è il luogo anche dell’ironia e sulla questione intervengono anche i tifosi delle altre squadre: “Strano, mi dicevano dovesse essere il miglior difensore della serie A”, scrive Dario a cui replica immediatamente Davide: “Sicuramente è più forte di De Ligt”. Ma c’è anche chi è convinto che alla fine Godin finirà per restare in nerazzurro: “Nicolò come Di Marzio hanno fonti vicino alle società e agl iagenti. Marotta in questo momento sta facendo passare il messaggio che Icardi, Lautaro, Godin e altri li vogliono tutti. E’ la scuola di Galliani. Godin ha 34 anni, l’anno scorso ha spuntato un triennale che né l’Atletico ne altri top club volevano dargli.

