Inter sconfitta ai rigori, trionfa la Juventus

Una buona Inter esce sconfitta dal match contro la Juventus. Dopo novanta minuti combattuti i nerazzurri sono capitolati ai calci di rigori: dagli undici metri rigore hanno sbagliato Ranocchia, Longo e Borja Valero per i nerazzurri (tutti parati da Buffon) e Bernardeschi e Rabiot per i bianconeri. Decisivo il rigore realizzato da Demiral.

Nei primissimi minuti i ritmi sono stati piacevoli: Cristiano Ronaldo prima ed Esposito poi si sono fatti sentire senza però riuscire a graffiare. Il primo vero brivido per la Juventus porta la firma di Sensi che, da posizione defilata, costringe Szczesny a deviare sopra la traversa. Dal corner arriva il gol dei nerazzurri: battuta forte dell'ex Sassuolo al centro dell'area e palla che rimbalza sul ginocchio di De Ligt prima di terminare in rete.

Le due formazioni continuano ad affrontarsi a viso aperto ma le difese si compattano bene e i portieri non corrono grossi rischi. Poco prima della mezz'ora ci prova Candreva con il mancino ma la palla sfiora il palo e finisce fuori. Dopo una decina di minuti di studio Brozovic prova a dare la scossa: controllo e destro che Szczesny respinge bene. Con Cristiano Ronaldo marcato stretto dalla difesa nerazzurra è Bernardeschi a cercare la rete del pareggio con una conclusione di mancino che però Handanovic addomestica facilmente.

In apertura di secondo tempo Mandzukic (subentrato ad un nervoso Gonzalo Higuain) viene anticipato in maniera provvidenziale da Dalbert. Sul ribaltamento di fronte Buffon, che ha preso il posto di Szczesny, non si è fatto sorprendere da Perisic.

Ci prova anche Rabiot ma Padelli, entrato nell'intervallo, para bene. La stanchezza si fa sentire e i ritmi ne risentono: per vedere un'altra occasione bisogna aspettare il 62' quando Perisic, servito da un ispiratissimo Sensi, entra in area ma al momento di calciare viene chiuso in scivolata da Demiral.

Cinque minuti più tardi la Juventus trova il pareggio: punizione di Cristiano Ronaldo, deviazione di Skriniar in barriera e pallone che termina sotto al sette del palo lontano. Gli uomini di Sarri prendono coraggio e alzano il baricentro, costringendo l'Inter a difendersi. Al 75' il portoghese ha nei piedi il pallone del vantaggio ma, una volta superato Padelli, deve attendere l'inserimento di Mandzukic e l'estremo difensore ex Torino recupera. Il caldo ha il sopravvento e il risultato non si sblocca fino al 90', costringendo le due squadre ai calci di rigore.

Fatali, dagli undici metri, gli errori di Ranocchia, Longo e Borja Valero, i cui tiri vengono neutralizzato da Buffon. Ininfluenti, invece, il rigore di Rabiot terminato alto e quello di Bernardeschi che si è stampato sulla traversa. Il gol di Demiral ha permesso agli uomini di Sarri di vincere la gara.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 16:00