Inter, scoppia il caso Stramaccioni: l’attacco a Manganiello fa insorgere i tifosi, spunta una richiesta a DAZN

Opinioni contrastanti a DAZN: l'ex arbitro Marelli promuove la direzione di gara di Manganiello, mentre per l'ex allenatore nerazzurro ha commesso due errori gravi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Inter-Atalanta è destinata a far discutere a lungo, proprio come il derby d’Italia. In attesa che l’Aia faccia chiarezza a Open Var sull’eventuale fallo non ravvisato su Dumfries in occasione del gol del pareggio di Krstovic e sul rigore negato per il contatto in area tra Scalvini e Frattesi, c’è chi le idee le ha avute subito chiare: Andrea Stramaccioni. L’ex allenatore nerazzurro, oggi talent di DAZN, ha contestato l’arbitro Manganiello finendo nell’occhio del ciclone sul web.

Inter, Stramaccioni contro Manganiello: cosa ha detto

Opinioni contrastanti a DAZN. Se per l’ex arbitro Marelli non c’è né il fallo su Dumfries da parte di Sulemana né il rigore a favore dell’Inter, Stramaccioni è parso fin dal primo istante di tutt’altro avviso. “Ho dubbi su entrambe le azioni. Credo che alcune percezioni debbano essere quelle di chi ha vissuto queste situazioni da calciatore”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E scatta la difesa nei confronti del laterale olandese di Chivu. “È in vantaggio clamoroso sul pallone rispetto al calciatore dell’Atalanta: sente la spinta con la mano sinistra, sente la pressione”. E via con la bordata al direttore di gara: “Manganiello si è preso una responsabilità enorme. Perché Dumfries dovrebbe buttarsi? Quando un calciatore sente la mano dietro la schiena ritengo che sia fallo, al 90-95% questo viene fischiato”.

Per l’ex allenatore c’era anche il rigore su Frattesi

Nessun dubbio anche su un altro episodio chiave del match di San Siro: il rigore non concesso a Frattesi, toccato in area da Scalvini. I calciatori dell’Inter hanno protestato tantissimo, ma Manganiello ha lasciato proseguire il gioco.

Secondo Strama “per me è calcio di rigore, perché in questa stagione ci hanno abituato così. La volontarietà non c’entra, ne abbiamo visti 90 di calci di rigore così. Frattesi ruba il tempo al difensore e prende il pallone, mentre Scalvini colpisce la caviglia di Frattesi. È rigore e basta”. Le parole del commentatore tecnico di DAZN non potevano non sollevare un polverone.

Web in rivolta contro Strama: la richiesta a DAZN

La posizione netta dell’allenatore romano ha fatto storcere il naso a molti sul web, soprattutto per i suoi trascorsi nerazzurri. Riccardo ricorre all’ironia su X: “Suggerisco un’idea alla regione Lombardia: propongo Stramaccioni candidato al premio Rosa Camuna come ‘esempio positivo’ per la telecronaca di Inter-Atalanta ‘si può trasformare una telecronaca professionale e imparziale in una faziosa e tifosa senza doversi vergognare troppo’”. “Stramaccioni osceno” scrive Mauro.

Per Sabbatico “l’Inter non è in silenzio stampa, ha parlato Stramaccioni”. Non si contano i messaggi sui social così come le richieste a DAZN di non far commentare più le partite dei nerazzurri a Strama. “Ma non avete altri commentatori quando gioca l’Inter?” chiede Leonarda. Moroc cinguetta: “Non avevano eliminato la telecronaca faziosa?”. “Io credo che Stramaccioni stia francamente esagerando. Ora anche basta con queste telecronache” sostiene Andrea. Paolo aggiunge: “Interessante esperimento di DAZN: il commento tecnico non c’è più e c’è il doppio arbitro, con Stramaccioni a contraddire Marelli. Vedremo se si ripeterà, potrebbe essere una nuova frontiera della comunicazione tv”. Polemiche social a parte, sarà Rocchi a fare chiarezza nelle prossime ore. L’Inter è stata davvero penalizzata?