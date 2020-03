Inter, scoppia il caso Eriksen: problemi con Antonio Conte

Dopo aver speso più di tutti nel mercato di gennaio, l'Inter al momento della sospensione del campionato di serie A si ritrova al terzo posto a 9 punti dalla Juventus capolista, pur con una partita in meno. In casa nerazzurra ci si interroga sul momento di crisi della squadra di Antonio Conte, soffermandosi sull'innesto più importante della scorsa sessione di mercato, Christian Eriksen.

L'ex centrocampista del Tottenham è finora un innesto non riuscito, e per la Gazzetta dello Sport è ormai un caso. La preparazione fisica non può più essere un problema, ma Conte semplicemente non si fida di lui e non è ancora riuscito a trovargli il posto giusto nel suo 3-5-2, tanto che il danese con la Juve è partito dalla panchina, e poi non è riuscito a incidere entrando a gara in corso.

Non c'è feeling per ora tra il mister leccese e il giocatore, che doveva diventare il pilastro della mediana, l'anti Ronaldo per poter puntare allo scudetto, e invece è per ora un corpo estraneo. Conte a gennaio avrebbe voluto Arturo Vidal, ma ha alla fine acconsentito a pagare 20 milioni di euro per il regista in scadenza di contratto con gli Spurs: ma la svolta non arriva.

Giovedì in Europa League contro il Getafe Conte probabilmente gli concederà la chance di giocare titolare, sperando in un cambio di passo e di atteggiamento che fino ad ora non si sono visti a Milano.

E dalla Spagna filtrano le prime indiscrezioni sul malcontento di Eriksen: secondo Don Balon, fonti del suo entourage sostengono che se qui a giugno la situazione non dovesse cambiare, l'ipotesi divorzio potrebbe diventare concreta. E lo stop del campionato certo non aiuterà il danese in questa situazione complicata.

SPORTAL.IT | 10-03-2020 10:40