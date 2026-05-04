Inter scudetto con merito o più colpa degli avversari scarsi? Il sondaggio che da il voto ai campioni

Inter campione merita 10 oppure qualche voto di meno? Partecipa al nostro sondaggio per

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L’Inter vince, o meglio stravince, il suo 21° Scudetto. Con ben tre giornate di anticipo, a conferma di una supremazia piuttosto netta e inequivocabile. Una stagione contrassegnata dal cambio in panchina con il debutto del “saggio” Chivu che senza toccare praticamente niente di quello che gli ha lasciato Inzaghi, ha condotto la corazzata nerazzurra in porto senza particolari difficoltà. Solo a inizio stagione e solo contro le grandi lo squadrone allestito da Marotta ha avuto qualche passaggio a vuoto, ma per il resto del torneo si è dimostrato il più regolare e il più attrezzato per la vittoria finale pur senza strafare: in effetti gli è bastato asfaltare tutte le piccole e fare un po’ di punti contro le big per vincere a mani basse. Il team nerazzurro con il capocannoniere del torneo, il miglior assistman, il miglior attacco e la migliore difesa ha confermato la supremazia e meriterebbe 10. Oppure anche un 9, perché in effetti nonostante abbia in rosa almeno una ventina di giocatori che sarebbero titolari in tutte le altre squadre della Serie A ha vinto forse anche con poco margine e le due sconfitte nel derby, i pochi punti con Napoli e Juve sono note stonate in una sinfonia tricolore.

I più critici toglierebbero un punticino ulteriore perché in alcuni casi i nerazzurri hanno avuto la dea bendata dalla loro parte, con episodi fortunati a favore e magari al contrario per gli avversari. E i più maligni metterebbero ulteriormente in evidenza che il “fattaccio Bastoni” arrivato proprio nel momento topico della stagione, abbia condizionato non solo la partita contro la Juve, ma anche il prosieguo del campionato che in quel momento si stava facendo critico per l’Inter. Della serie: ok, avrebbe vinto lo stesso il campionato però, insomma, qualche aiutino al momento giusto ce l’ha avuto anche.

E poi quelli ancora più critici e disfattisti non potranno non farsi la domanda se l’Inter abbia vinto lo scudetto più per meriti suoi oppure più per la pochezza quasi imbarazzante dei suoi avversari. Il Napoli partito alla pari ha dimostrato che non basta ammucchiare nomi prestigiosi per essere competitivi e ha confermato che gestire due competizioni in contemporanea non è da tutti; il Milan con Allegri ha ritrovato compattezza e regolarità, ha vinto due derby ma per il resto la totale assenza di gioco alla lunga si è fatta sentire e ha condannato i rossoneri a un girone di ritorno di scarso livello; la Juve è in perenne crisi di identità, ha pure cambiato allenatore in corso, alterna partite discrete a prove imbarazzanti, non è neanche lontanamente competitiva per la lotta al vertice; le romane sono le eterne incompiute per il resto il nulla o quasi.

Infine i più rosiconi potrebbero addirittura dare un voto insufficiente perché nonostante la superiorità piuttosto manifesta, l’Inter alla fine abbia fatto nient’altro che il suo vincendo le partite che doveva vincere e mettendo assieme il punti necessari per ottenere lo scudetto. Nessuna novità in termini di gioco e, a parte qualche isolata eccezione, nessuna novità nemmeno nei nomi dei protagonisti. Come dire: ci sarebbe mancato pure che non lo dovesse vincere, ha fatto il compitino…

Queste le principali alternative: tu che voto pensi sia giusto per lo scudetto dell’Inter?

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