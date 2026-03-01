Inter, lo scudetto a un passo non placa le polemiche: Thuram nel mirino dei tifosi, Barella fa preoccupare Gattuso

La vittoria con il Genoa lancia la squadra di Chivu verso la vittoria dello scudetto ma le prestazioni dell’attaccante e del centrocampista continuano a far discutere

Tre punti pesantissimi e un messaggio al campionato dopo l’eliminazione in Champions League. L’Inter dimentica la delusione col Bodo e si rilancia alla caccia dello scudetto che sembra sempre più vicino. Ma Chivu deve fare i conti con alcuni giocatori che non convincono come in passato e che scatenano polemiche tra i tifosi.

Il momento difficile di Thuram

Marcus Thuram nelle ultime stagioni è stato un giocatore chiave per l’Inter. L’attaccante francese ha avuto un ruolo fondamentale nella squadra di Simone Inzaghi per la sua duttilità tattica, per la capacità di essere un compagno ideale per Lautaro Martinez ma anche per la sua presenza sottoporta. E anche con Chivu in panchina le cose sembravano procedere nello stesso modo con 11 reti nella prima parte della stagione con un impatto importante anche in Champions. Poi però è arrivato il lungo digiuno condizionato anche dall’infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori per un mese. Anche contro il Genoa la sua prova è apparsa poco convincente con il francese lontano dal gioco e quasi mai incisivo.

Barella fa preoccupare Gattuso

Altro giocatore che è stato “osservato” speciale nel corso del match contro la squadra di Daniele De Rossi è stato Nicolò Barella. Il centrocampista e capitano nerazzurro è stato di quelli maggiormente criticati dopo la sfida di Champions col Bodo. Le sue prestazioni sono state senza dubbio meno convincenti rispetto alle passate stagioni al punto che negli ultimi giorni si è anche parlato di un possibile addio la prossima estate (voci prontamente smentite dall’entourage del calciatore e dagli esperti di mercato). Contro il Genoa è arrivata una prova di sostanza ma non sempre di lucidità. Nicolò corre e combatte ma non sempre riesce a fare la giocata giusta, quelle a cui ha abituato i tifosi dell’Inter. E’ ancora alla ricerca della condizione migliore e la situazione preoccupa anche Gattuso che conta su di lui per i match dei playoff Mondiale.

Inter, il verdetto dei tifosi su Barella e Thuram

La vittoria contro il Genoa lancia sempre di più l’Inter verso lo scudetto. Ma l’eliminazione col Bodo ha senza dubbio lasciato l’amaro in bocca ai tifosi che nelle ultime stagioni si erano abituate a un’Inter capace di arrivare fino in fondo anche in Europa. A subire le critiche maggiori è senza dubbio Thuram: “E’ diventato raccapricciante – scrive Andrea – Ormai è il quarto in attacco, mettiamolo col Como in Coppa Italia. E’ quello il suo posto e a fine anno saluti”. E sono in tanti a pensarla allo stesso modo: “Ormai è troppo palese, se ne vuole andare. Non capisco perché Chivu si ostini a fargli fare così tanti minuti, solo per preservare un briciolo di valore economico forse”.

Sentimenti più discordanti invece quando si parla di Barella che sembra distante dalla sua forma migliore, ma che continua a mettere in campo tanta voglia: “Barella si deve svegliare – commenta Romano – zero personalità e carattere ed ancora peggio Thuram, dimostra di non avere la stoffa del campione, anzi del professionista, una vergogna vederlo camminare in campo senza un briciolo di cattiveria e voglia”. Più accomodante il giudizio di Tao: “Barella è il vero simbolo del ciclo vincente dell’Inter. Lo considero il più interista dell’attuale gruppo. Ma da mesi è ormai irriconoscibile, poco efficace nei contrasti e sbaglia sia le scelte che le esecuzioni”.