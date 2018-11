Inter, se parte Icardi ecco a chi pensa Marotta

L’Inter ha il suo trascinatore, il bomber che porta punti in campionato e Champions e gioia ai tifosi: Mauro Icardi. Ma ovviamente le big europee sognano di strapparlo via ai nerazzurri, con le offerte che potrebbero essere molto importanti. L’attuale contratto dell’argentino scade il 30 giugno del 2021 e negli ultimi mesi la sua procuratrice (nonché compagna) Wanda Nara sta trattando per un eventuale rinnovo che estenderebbe la scadenza di ulteriori due anni. Ma a parte clausole faraoniche il rischio che Icardi possa partire c’è, quindi ecco che Marotta (nuovo arrivato in casa Inter e pezzo da novanta quando si parla di mercato) ha già pensato ad una possibile soluzione.

Un calciatore che conosce bene la Serie A, che possa ancora dare qualcosa e che non costi molto: il profilo è quello di Edin Dzeko, centravanti della Roma che ha invece il contratto in scadenza nel 2020 e non ha ancora rinnovato con i giallorossi. Per i calciatori che hanno una scadenza di un anno e mezzo la finestra di mercato di giugno potrebbe essere l’ultima occasione per una cessione ad una cifra congrua, altrimenti il rischio di perderli a parametro zero sarebbe concreto. Il sogno per la prossima estate però è anche quello di portare finalmente a Milano Luka Modric, possibile Pallone d’Oro, che ha anche lui il contratto in scadenza fra due anni. Potrebbe essere un’accoppiata tutta balcanica che servirebbe a mantenere altissimo il livello della squadra di Spalletti, ritornata finalmente fra le grandi del calcio europeo.

SPORTEVAI | 24-11-2018 10:47