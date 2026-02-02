Inter senza acquisti a gennaio, manca il sostituto di Dumfries: clamoroso rifiuto per Frattesi, no a 30 milioni

Sfumati i ritorni di Cancelo e Perisic, per giugno si pensa a Diaby e Palestra se l'olandese dovesse partire. Rifiutate due offerte della Lazio per il centrocampista ex Sassuolo

E’ quella che ha fatto di meno, almeno tra le “grandi” della Serie A: l’Inter è rimasta praticamente uguale, rinviando tutte le operazioni importanti alla prossima sessione estiva. Nel segno della continuità, anche se i tifosi avrebbero sperato in qualche rinforzo.

Inter, ecco il giovane Massolin

Magari per dare il cambio ai titolari ed evitare il calo di forma che ha palesemente pregiudicato il finale della scorsa stagione (chiedere a Napoli e Psg…). Nella giornata di oggi un’operazione è stata comunque conclusa: ufficializzato l’arrivo in nerazzurro di Yanis Massolin dal Modena. Il centrocampista francese classe 2002 ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2030: resterà in prestito al Modena per il resto della stagione.

Cancelo e Perisic sfumati

Di sicuro sia Massolin che Jakirovic sono prospetti interessanti, ma a gennaio serve inserire qualcuno che sia già pronto. Come potevano essere Cancelo o Perisic, ma entrambi i “ritorni” sono sfumati. Il terzino portoghese cercava una nuova collocazione in Europa (si era parlato anche della Juventus) e alla fine ha preferito tornare al Barcellona. Perisic sarebbe tornato volentieri, ma il PSV Eindhoven non ha aperto alla cessione poichè lo considera ancora centrale.

Inter, il Liverpool su Dumfries

Fatto sta che l’Inter potrebbe aver presto bisogno di un sostituto di Dumfries, che ora è entrato anche in orbita Liverpool dopo l’infortunio di Frimpong. Il contratto dell’olandese scade nel 2028, ma a giugno le strade potrebbero separarsi. I sostituti in casa nerazzurra non mancano, ma nessuno ha mai convinto veramente: da Carlos Augusto (che però è mancino) a Diouf e Luis Henrique. Se parte Dumfries, l’Inter vuole alzare il livello.

Diaby, il fondo Pif ha detto no

Due i nomi in agenda: Moussa Diaby, ex gioiellino del Paris Saint-Germain e ora all’Al-Ittihad. L’Inter aveva messo sul piatto un’offerta di prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro, poi un prestito con obbligo a 30 milioni. Il fondo PIF ha detto no, ma la pista potrebbe riaprirsi in estate. Diaby è un esterno talentuoso, non il classico “quinto” che corre lungo la fascia per 90′, dunque il suo arrivo rappresenterebbe un deciso cambio tattico.

Inter, Palestra nel mirino

Il secondo nome è quello di Marco Palestra, di proprietà dell’Atalanta e autore fino ad ora di una grande stagione con la maglia del Cagliari. I bergamaschi lo valutano non meno di 40 milioni, con una valutazione destinata a crescere visto l’interesse di tante squadre importanti. La concorrenza in estate sarà molto agguerrita, dunque è difficile prevedere un esito.

No alla Lazio per Frattesi

L’Inter a gennaio non cambia pelle nemmeno a centrocampo, dove la Lazio ha fatto un’offerta importante per Davide Frattesi. Rifiutata la prima offerta di 25 milioni di euro, il club biancoceleste ha rilanciato arrivando a proporre un prestito con obbligo condizionato per un’operazione da 30 milioni di euro. In campo dal primo minuto contro la Cremonese, Marotta è stato chiaro: “Sarebbero andati via i giocatori che volevano andarsene. Lui non ha manifestato questa intenzione, per cui è qui e gioca”. E tanti saluti a Lotito.