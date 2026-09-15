Inter senza Calhanoglu contro la Roma, ma Zielinski fa dormire sereno Chivu: il merito è di Jones

Il regista turco fermato da un problema muscolare, tornerà in campo soltanto dopo la sosta: il polacco chiamato a guidare il centrocampo nello scontro al vertice dell’Olimpico

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Inter dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu anche nello scontro al vertice di sabato all’Olimpico contro la Roma: a causa di un infortunio muscolare, il regista turco tornerà a disposizione di Cristian Chivu soltanto dopo la sosta. Il tecnico però può dormire sonni tranquilli: il rendimento di Piotr Zielinski ha subito una vera impennata, il merito è (anche) dell’arrivo di Curtis Jones.

Inter contro la Roma senza Calhanoglu infortunato

Hakan Calhanoglu ha mancato la partita di ieri sera a San Siro contro l’Udinese per un infortunio muscolare che, purtroppo per l’Inter, lo costringerà a saltare anche il prossimo match di campionato contro la Roma all’Olimpico. È stato lo stesso club nerazzurro a comunicare l’esito dei nuovi esami clinici a cui si è sottoposto il 32enne regista turco, precisando che Calhanoglu è vittima di un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra, infortunio che, salvo miracoli, lo estrometterà dello scontro al vertice in programma sabato nella Capitale.

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Inter, Chivu sereno grazie a Zielinski

Calhanoglu era stato protagonista di una partenza a razzo in questa stagione, con 2 partite da titolare e altrettante reti, contro Monza e Cagliari. Poi l’ingresso dalla panchina per favorire la rimonta dell’Inter sul Napoli alla terza giornata, prima dello stop subito la scorsa settimana. Tuttavia l’assenza del turco non preoccupa Cristian Chivu: in questo momento, infatti, il tecnico può contare su un Piotr Zielinski in forma strepitosa.

Dopo aver giocato da mezz’ala nella prima di campionato (trovando il gol) ed aver sostituito Calhanoglu a gara in corsa a Cagliari, il polacco è stato schierato titolare, da regista, contro Napoli e Udinese, sfoderando ieri sera una prestazione da urlo, condita in particolare dal delizioso assist servito a Pio Esposito per il 4-2.

Jones e la maturazione di Zielinski

La sensazione è che Zielinski sia ormai completamente a suo agio nel ruolo di perno del centrocampo dell’Inter, iniziato a ricoprire con continuità l’anno scorso durante il periodo di stop per infortunio di Calhanoglu, nella seconda parte della stagione. E chissà che sul suo salto di qualità non abbia inciso anche l’arrivo di Curtis Jones, un jolly che, proprio come il polacco ex Napoli, preferisce però giostrare da mezz’ala, ruolo in cui l’Inter può disporre anche di Nicolò Barella, Henrik Mkhitaryan e Petar Sucic.

Il “nuovo” Zielinski dell’Inter

Proprio la concorrenza nel ruolo di interno di centrocampo, unita ai problemi fisici di Calhanoglu, ha probabilmente convinto Zielinski che il suo ruolo nell’Inter di Chivu possa essere quello di playmaker. Grazie a questa consapevolezza il polacco sta completando la sua maturazione nel nuovo ruolo: in questo senso lo scontro con la Roma all’Olimpico potrebbe rappresentare l’esame definitivo per il “nuovo” Zielinski, protagonista dell’ultimo scatto evolutivo della sua carriera di “tuttocampista”.