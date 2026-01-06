Inter, senza Cancelo Marotta cambia la strategia per la fascia: il piano per giugno e l’eccezione Dodò

Il tramonto dell’operazione per il ritorno dell’esterno portoghese spinge il club a rivedere i propri obiettivi: il brasiliano della Fiorentina può rappresentare la sorpresa

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nessuna soluzione d’emergenza: il no di Joao Cancelo non spingerà l’Inter a virare su giocatori che non convincono a pieno per colmare il vuoto sulla fascia destra, il rinforzo per Chivu arriverà soltanto a giugno. Ma Marotta potrebbe fare un’eccezione per Dodò della Fiorentina.

L’Inter dopo il no di Cancelo

Calma, siamo l’Inter. Questo lo slogan che si sono ripetuti in casa nerazzurra dopo il no di Joao Cancelo, ex che Beppe Marotta avrebbe riportato con piacere a Milano per colmare il vuoto apertosi sulla fascia destra con l’infortunio di Denzel Dumfries. Il portoghese, però, ha preferito un’altra sua vecchia conoscenza, il Barcellona, e quindi l’Inter ora si ritrova a cercare una nuova soluzione per accontentare Cristian Chivu.

La nuova strategia di Marotta

La soluzione, in realtà, il club nerazzurro l’ha già bene chiara in mente. Marotta, infatti, non ha intenzione di acquistare un esterno destro che non corrisponda alla perfezione alle esigenze dell’Inter, concludendo un’operazione d’emergenza: per esperienza, qualità e condizioni economiche Cancelo rappresentava una via d’uscita favorevole quanto unica nel mercato di gennaio, sfumata la quale l’Inter si vede costretta a un cambio di strategia.

Obiettivo Palestra

Il rimpiazzo di Dumfries a gennaio non arriverà, Marotta preferisce risparmiare qualche milione per poi puntare tutto su un’operazione in grande stile a giugno, per un obiettivo che accontenti anche le indicazioni date da Oaktree, che preferirebbe vedere in nerazzurro solo giocatori giovani, con un cartellino il cui valore possa crescere e generare plusvalenze. Un identikit al quale corrisponde alla perfezione Palestra: a fine stagione sarà lui il vero obiettivo per la fascia dei nerazzurri.

L’eccezione Dodò

Quindi mercato in entrata chiuso a gennaio? Al momento sì, Chivu – aziendalista vero – è pronto ad alternare Luis Henrique alle soluzioni di emergenza rappresentate da Carlos Augusto e Diouf, in attesa del ritorno di Darmian. Tuttavia la strategia di Marotta prevede un’eccezione: se la Fiorentina dovesse aprire alla partenza di Dodò, l’Inter farebbe un tentativo per il brasiliano. Ma si tratta di un’ipotesi che potrebbe prendere piede negli ultimi giorni di gennaio e che dipenderà inevitabilmente anche dalla posizione di classifica della Fiorentina: se dovesse tornare all’ultimo posto, le chance dell’Inter di arrivare a Dodò aumenterebbero.