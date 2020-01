Inter senza freni: per Conte quattro regali tutti insieme

Dopo i tanti dubbi di queste ore e qualche intoppo nelle operazioni gestite dalla società, nel giro di una giornata l'Inter sembra aver concluso buona parte delle trattative più calde del suo mercato in entrata. E ora Antonio Conte è pronto ad abbracciare uno dopo l'altro ben quattro giocatori, tutti espressamente richiesti e funzionali all'idea di formazione che vuole schierare nel prosieguo della stagione sui tre fronti (Europa League, Coppa Italia e ovviamente campionato).

Una delle più delicate, specie dopo una giornata quantomeno difficile, sembrava quella per il laterale sinistro: Leonardo Spinazzola. L'accordo con la Roma, che prevedeva lo scambio con Politano, sembrava essersi arenato in maniera decisiva, e invece qualcosa è cambiato con la stessa velocità con cui meneghini e capitolini sembravano aver chiuso ogni possibilità di accordo.

Nel frattempo è stata infatti trovata la formula giusta: doppio prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato dal numero di presenze (15) che i due giocatori assommeranno nelle loro nuove squadre. Ma la Beneamata non ha trovato l'atteso rinforzo solo sulla corsia mancina, dato che anche l'uomo che andrà a posizionarsi dalla parte opposta è vicinissimo ad essere ingaggiato.

Nelle stesse ore è infatti stato definito anche l'arrivo di Ashley Young dal Manchester United. L'esperto laterale inglese sarà a Milano già venerdì per sostenere le visite mediche: se superate potrà quindi firmare il suo nuovo contratto, con l'Inter che verserà 1,5 milioni di euro di indennizzo ai Red Devils.

Nel frattempo si avvicina anche l'atteso rinforzo per il centrocampo: Ausilio è stato a Londra per definire la trattativa per Christian Eriksen del Tottenham, con il danese a sua volta pronto ad arrivare a Milano già nei prossimi giorni per limare i dettagli per il suo arrivo (con contratto fino al 2024): lo ha preceduto il suo agente Martin Schoots.

Non mancano importanti novità sul fronte dell'attaccante. Ausilio nella capitale inglese ha anche incontrato il Chelsea per parlare di Olivier Giroud: l'accordo potrebbe essere chiuso sulla base di 5 milioni di euro, da girare ai Blues.

E dopo tanti dubbi, incertezze e preghiere alla società, ora Conte può finalmente sorridere.

