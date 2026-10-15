Notizia confermata dagli esami strumentali: il capitano fermato da un problema che impone uno stop di almeno tre settimane. Salterà il derby con il Milan

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Nel day after che ha travolto l’Inter e la misura delle conseguenze dell’esplicita difficoltà di fermarsi in Champions, contro il Bruges del suo Sommer-Tresoldi, i dubbi di Cristian Chivu sulle soluzioni immediate per porre rimedio all’emorragia di punti (e risultati) in Europa con l’aggravante del problema Lautaro. Il comunicato dell’Inter, pubblicato nella tarda mattina di giovedì 15 ottobre, non consente di divagare né libere interpretazioni: Lautaro Martinez si deve fermare. Non una giornata, ma quasi un mese. Una autentica, rovinosa conseguenza in un impatto per il tecnico importante, soprattutto in chiave derby.

Stop Lautaro, il comunicato dell’Inter

Il comunicato nerazzurro esplicita la portata dell’infortunio riportato dall’attaccante argentino, sottoposto agli inevitabili test strumentali e relativa valutazione diagnostica da parte dell’equipe medica.

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“Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra”, si legge nella nota diffusa dalla società di viale della Liberazione.

Il capitano nerazzurro, dopo la disfatta contro il Bruges con un Nicolò Tresoldi superlativo, dovrebbe stare fuori non meno di tre settimane e rientrare dopo la sosta, quindi salterà anche il derby del 31 ottobre contro il Milan. Uno dei match più attesi di questo girone d’andata.

Il calendario dell’Inter: c’è il derby

Ma come potrebbe giocare, in questa delicata fase post Champions, la squadra priva dell’attaccante che rimarrà out in una fase così centrale del campionato e con interferenza delle Coppe? Scorrendo il calendario interista, Lautaro salterà, stando alla situazione attuale, tra Serie A e prossimi appuntamenti in Europa, a quel che prevede il seguente elenco di partite. Un numero importante che soprattutto a seguito della sconfitta incassata a San Siro, acquisisce una rilevanza ancora maggiore:

Bologna (trasferta, sabato 17),

Shakhtar Donetsk (mercoledì 21 ottobre),

Fiorentina (domenica 25 ottobre),

Venezia (trasferta, mercoledì 28 ottobre),

Milan (trasferta, sabato 31 ottobre),

Feyenoord (trasferta, 3 novembre),

Como (domenica 8 novembre)

Le soluzioni di Chivu

Posto che la rosa offre alternative e che difesa e centrocampo non dovrebbero subire evidenti stravolgimenti, a prendere il posto del capitano sarebbe con alta probabilità Pio Esposito. Su Thuram, fino a quando sarò al top o comunque disponibile, non ci saranno grosse incertezze, visto che il francese è rimasto ad Appiano e non è andato in Nazionale. Ma al fianco di Tikus ci sarà Pio Esposito e non Lautaro come sembrava.

Proviamo ad ipotizzare come verrà schierato l’undici titolare senza Lautaro, come già avvenuto e con netta preferenza, sulla base dei precedenti del tecnici a favore dell’attaccante di Castellammare di Stabia, salvo aggiornamenti: