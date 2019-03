Inter senza pace, si ferma un big: derby a rischio

L’inizio del 2019 per l’Inter sembra la più amara delle conferme dell’esistenza della Legge di Murphy. Se una cosa deve andare male, andrà anche peggio. Così dopo la vittoria di Santo Stefano sul Napoli, a Spalletti non ne è andata più dritta una. Sul campo, attraverso una serie di risultati negativi che hanno messo in pericolo la qualificazione alla Champions League che a fine 2018 sembrava quasi blindata, fino a permettere il sorpasso al terzo posto del Milan, ma anche fuori e ovviamente il riferimento è al caso Icardi e a tutte le sue conseguenze.

Dopo la revoca della fascia da capitano l’argentino non ha più giocato una partita, ufficialmente per l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad un ciclo di cure di fisioterapie, ma tra messaggi più o meno diretti, da parte di Spalletti in conferenza e del giocatore via social, senza dimenticare quelli della moglie-agente Wanda Nara, il clima è pesantissimo e si fatica a vedere vie d’uscita dopo che è andato a vuoto anche il tentativo di mediazione attraverso la convocazione per la partita di Europa League contro l’Eintracht Francoforte. Non bastasse tutto questo, ecco la brutta notizia in arrivo dall’infermeria.

Radja Nainggolan si è infatti procurato un infortunio al polpaccio durante l’allenamento della vigilia a poche ore dalla partenza per la Germania. Gli esami cui si è sottoposto il centrocampista belga hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra. Sicura l’assenza in Coppa e nella gara di campionato di domenica contro la Spal, molto probabile anche quella dal derby del 17 marzo, ultima partita prima della sosta e snodo cruciale verso la corsa a un posto in Champions in particolare dopo il sorpasso “cittadino” operato dalla squadra di Gattuso. Una vera tegola per Spalletti, che perde uno dei giocatori più in forma in questa fase della stagione.

SPORTAL.IT | 06-03-2019 12:25