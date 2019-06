Inter, sergente Conte: squadra a dieta e basta social

Poche chiacchiere e tutti al lavoro per tornare a fare grande l'Inter. Antonio Conte è pronto a rivoltare come un guanto i nerazzurri e a rendere di granito un gruppo che ha mostrato troppe debolezze nel corso degli ultimi anni e che in questa stagione si è sfaldato sul caso Icardi.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Conte vuole dare la scossa con poche, chiare regole per disciplinare l'ambiente e tornare a vincere presto in campionato e nelle coppe. Già in settimana il tecnico leccese farà visita ad Appiano Gentile: il suo obiettivo è di "blindarlo", in stile Mourinho.

In primis, il gruppo: non saranno tollerati egoismi e primedonne, e o si rema tutti insieme o si è contro la squadra.

Social da usare con moderazione per evitare distrazioni (e il pensiero va subito a Mauro Icardi, ma non solo) e banditi prima delle partite. "Non accetto distrazioni, un giochino, twitter", è il suo mantra.

Sedute di allenamento ossessive, dove saranno provati a ripetizione schemi e situazioni di gioco per assimilarli e ripeterli poi in campo. Chiellini in una intervista aveva ricordato il metodo di Conte: "Dopo una sessione di allenamenti con Conte come allenatore non sei stanco… sei morto".

Condizione fisica ottimale, da raggiungere anche con i comportamenti fuori dal campo. A cominciare dalla dieta: niente eccessi a tavola, divieto assoluto su pizza, bibite zuccherate e ketchup. "Prima delle partite compaiono solo insalata e pollo e la crostata è il solo dolce ammesso", scrive la rosea.

"Perché proprio io? Perché condividiamo la stessa ambizione,il coraggio, la fame e la determinazione. Ora tocca a me, ci sono Inter", ha dichiarato Conte nel video di presentazione. Una determinazione feroce che il leccese vorrà rivedere subito in campo, fin dalle prime amichevoli estive.

SPORTAL.IT | 03-06-2019 09:53