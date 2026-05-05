Inter campione d'Italia, l'analisi spietata del percorso nerazzurro: non è tutto oro quel che luccica

E alla fine è successo quello che in molti, ma non tutti pronosticavano ai nastri di partenza della Serie A: l’Inter riesce nell’impresa di scucire dal petto del Napoli di Antonio Conte lo Scudetto, tornando in vetta al nostro campionato dopo un anno di pausa.
Vittoria numero 21 per i nerazzurri, arrivata nonostante un mercato estivo non all’altezza e un avvicendamento in panchina, quello tra Simone Inzaghi e Cristian Chivu, che odorava di piano B.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate il pagellone dell’Inter campione d’Italia 2025-2026.