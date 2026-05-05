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CALCIO SERIE A

Inter campione d'Italia, l'analisi spietata del percorso nerazzurro: non è tutto oro quel che luccica

La squadra di Cristian Chivu centra il bersaglio grosso, trascinata dalle sue stelle, ma qualcuno ha deluso le aspettative: ecco chi

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Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

E alla fine è successo quello che in molti, ma non tutti pronosticavano ai nastri di partenza della Serie A: l’Inter riesce nell’impresa di scucire dal petto del Napoli di Antonio Conte lo Scudetto, tornando in vetta al nostro campionato dopo un anno di pausa.

Vittoria numero 21 per i nerazzurri, arrivata nonostante un mercato estivo non all’altezza e un avvicendamento in panchina, quello tra Simone Inzaghi e Cristian Chivu, che odorava di piano B.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate il pagellone dell’Inter campione d’Italia 2025-2026.

Studio Bonardo

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