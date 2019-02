Inter, sfogo di Spalletti su Conte e Marotta: "E' ridicolo"

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti in conferenza stampa non ha nascosto la sua irritazione per le voci insistenti su Antonio Conte come futuro allenatore dei nerazzurri e di un suo presunto incontro con Beppe Marotta: "E' un momento particolare ma non così catastrofico. Le voci sul mio conto? A me non cambia niente. E' il mio lavoro. Conte può andare in giro dove gli pare… Marotta incontra Conte in sede? E' talmente ridicolo quello che si scrive. Non è credibile. Diventa una strategia, non è una notizia. Che poi Marotta debba cercare il meglio dell'Inter, è chiaro che lo deve fare".

"Secondo me Marotta sa come si fanno le cose – incalza l'allenatore toscano -. Per quello che state dipingendo, non rappresenta quello che è il suo stile e il suo modo di lavorare. Lui sa bene che queste cose non fanno il bene dell'Inter. Secondo me è un'offesa alla sua qualità professionale. Così si comporterebbero i dilettanti, non i professionisti come Marotta".

La crisi della squadra: "E' chiaro che poi i tifosi iniziano ad avere fretta perché sono molti anni che l'Inter non vince, ma non posso addossarmi tanti anni di mancate vittorie, dove l'Inter magari in questi anni si è più allontanata che avvicinata a vincere titoli. Ci vuole un periodo di tempo per andare a migliorare le cose che non sono andate bene. Si sta esagerando? Non lo so. Da qui a dire che è tutto da buttare… Io non vedo questa differenza da quello che stiamo facendo a quello che avremmo dovuto fare. Un po' di differenza la vedo da come siamo trattati, ormai si ripetono concetti che non sono più una notizia".

Le difficoltà di Nainggolan e Perisic: "Non ha fatto tutti gli allenamenti che doveva fare per essere in condizione. Perisic si è allenato bene, è una cosa che ormai è rientrata quella riguardante il mercato. Se mi fa vedere quello che so che può dare, sono disponibile a usarlo. Sono l'unico che l'ha sempre fatto giocare contrariamente al pensiero di tanti ultimamente. Con me non ha problemi, l'ho sempre messo in campo. La sua responsabilità c'è, Marotta l'ha messo di fronte alle sue responsabilità quando ha confermato la notizia. Capisco Perisic e lo capisce anche il club. Ora è finito il mercato e c'è bisogno che pedali forte perché abbiamo bisogno della sua qualità".

Inter male con le medio-piccole: "E' casualità e poi quelle più piccole spesso alzano il temperamento. Sotto quell'aspetto noi dobbiamo migliorare. Noi vogliamo giocare a calcio, abbiamo bisogno del gioco e non del combattimento continuo. Però dobbiamo crescere".

SPORTAL.IT | 02-02-2019 15:10