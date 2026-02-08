Inter: sfumato Perisic, Marotta punta a un altro ritorno a parametro zero

Duello con la Juve per il croato, in procinto di svincolarsi dall'Al-Nassr. Lanciato da Spalletti, il 33enne balcanico valuta il ritorno in Europa.

A volte ritorno. Nell’arido mondo del calcio, talvolta, c’è spazio anche per i sentimenti. O, se preferite, ci sono interessi reciproci che collimano al momento giusto. Anche l‘Inter è affezionata al suo passato, specialmente quello vincente. Dopo aver tentato invano di riportare a casa Ivan Perisic, i nerazzurri vogliono riprovarci ora con un altro croato. Si tratta di Marcelo Brozovic, cercato anche dalla Juventus, e in procinto di liberarsi a costo zero dall’Al-Nassr.

L’Epic Brozo nerazzurro

261 presenze e 25 reti. Questo è il bottino in nerazzurro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha vestito la maglia dell’Inter dal 2015 al 2023. Partito maluccio, Epic Brozo ha gradualmente conquistato i galloni di titolare diventando poi perno indispensabile della formazione meneghina. La svolta arrivò con Luciano Spalletti che in lui vide le caratteristiche ideali per tramutarlo in regista davanti alla difesa. Mossa vincente sia per l’Inter che per il giocatore stesso che da quel momento ha ribaltato la propria carriera.

L’opportunità del ritorno in Italia

Nel 2023, poi, Marcelo Brozovic scelse di lasciare l’Inter per trasferirsi in Arabia Saudita. Troppo stuzzicante il tesoro d’oriente per poter rifiutare. Oggi, a 33 anni, il centrocampista croato potrebbe tornare in Europa. Il suo contratto con l’Al-Nassr è in scadenza e non ci sono le condizioni al momento per immaginare un rinnovo. Sul giocatore c’è anche la Juventus, allenata proprio da Spalletti che è un grande estimatore del ragazzo. Ma è chiaro che oggi, Epic Brozo, diventa una ghiotta opportunità per tutti i club italiani.

L’Inter ci pensa: ecco il motivo

E tra i club italiani c’è anche l’Inter che ha necessità di immettere forze nuove a centrocampo. Il motivo è da ricercare negli addii, pressoché scontati, di Frattesi e Mkhitaryan. Il primo avrebbe voluto andar via già a gennaio e difficilmente le condizioni cambieranno: Chivu lo considera una riserva e nulla più. L’armeno, invece, dirà addio per sopraggiunti limiti di età. A 33 anni, Brozovic è ancora potenzialmente in grado di fare la differenza: Marotta e Ausilio ne sono convinti e faranno un tentativo per riportarlo a casa.