Inter, sgambetto di mercato alla Juve: Marotta soffia Kessié a Comolli. Sfuma Nico Paz, Dumfries porta Palestra

I nerazzurri pensano già alla prossima estate e piombano su Kessié, sulle cui tracce c'è da tempo la Juventus: i dettagli. Fioccano richieste per Dumfries

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Lo sgarbo alla Juventus ha un nome e cognome: Franck Kessié, che a giugno si libererà dal contratto che lo lega all’Al-Ahli. Un colpo in pieno stile Marotta.Il re dei parametri zero fiuta l’affare e prepara lo sgambetto a Comolli, che ci lavora da tempo. Sì, il derby d’Italia si gioca anche sul mercato. Intanto arrivano aggiornamenti sul futuro di Nico Paz, pallino del club di viale della Liberazione.

Inter, sgambetto alla Juventus per Kessié

L’ivoriano ex Milan, 29 anni, ha una voglia matta di tornare in Europa, possibilmente in Italia. Ormai ritiene la sua avventura nella Saudi Pro League ai titoli di coda, per cui non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. Alla luce della volontà del centrocampista, la Juventus ha già iniziato da tempo a lavorare per gettare le basi del colpo.

Ma l’intromissione dell’Inter rischia di scompaginare i piani di Comolli e Ottolini. Kessié piace perché è quel calciatore fisico che manca sulla mediana. Per caratteristiche andrebbe a sostituire un calciatore a lungo inseguito durante la scorsa estate, quel Manu Koné per cui la Roma ha eretto un muro invalicabile. Resta il nodo stipendio, ma la possibilità di ingaggiarlo da free agent ingolosisce non poco Marotta e Ausilio, con quest’ultimo che lo aveva puntato già ai tempi dell’Atalanta.

Sfuma Nico Paz, ma non il grande colpo

Già dalla scorsa stagione l’Inter aveva messo nel mirino il gioiello del Como per formare una coppia da sogno tutta argentina con Lautaro Martinez. Ma il vero ostacolo è rappresentato dal Real Madrid, che non libera mai i suoi talenti e, infatti, può esercitare una clausola di riacquisto fissata a 9 milioni entro giugno 2026.

Come rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Florentino Perez ha già deciso di riportare Nico Paz al Bernabeu nell’ambito di una rivoluzione profonda che partirà dalla panchina per poi riguardare poi la rosa. Se l’Inter dovesse regalarsi Kessié a zero, ecco che il tesoretto da circa 40-50 milioni potrebbe essere destinato in un altro settore del campo. In linea con le direttive di Oaktree, servirà svecchiare la rosa: si cerca l’erede di Sommer e anche un difensore di livello, dal momento che Acerbi e De Vrij saluteranno.

Quante offerte per Dumfries: Palestra è l’erede

Con ogni probabilità lascerà il capoluogo lombardo anche Dumfries, attualmente fermo ai box e anche in rotta con l’ambiente. Secondo SportMediaset, l’esterno destro olandese è finito nel mirino di Barcellona e Manchester City, pronti a darsi battaglia per contenderselo.

Dalla cessione di Denzel potrebbe arrivare parte della cifra da reinvestire per sferrare l’assalto a Palestra e battere la concorrenza di Napoli e – guarda un po’ – Juventus. Il 20enne di Buccinasco sta disputando un’annata straordinaria a Cagliari, ma è di proprietà dell’Atalanta che non se ne priverà per meno di 40 milioni. Siamo ancora a gennaio, ma il clima si sta già surriscaldando in vista della prossima estate.