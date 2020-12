Inter-Shakhtar Donetsk, formazioni ufficiali: Barella gioca

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-SHAKHTAR DONETSK

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Trubin; Dodô, Bondar, Vitão, Matvienko; Maycon, Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Taison, Marlos.

Barella recupera e scende regolarmente in campo: è questa la notizia principale per l’Inter, che recupera l’ex cagliaritano nonostante il problema alla caviglia rimediato negli scorsi giorni. Eriksen, dunque, va ancora una volta in panchina. Hakimi e Young presidieranno le fasce.

Lo Shakhtar sorprende, lasciando in panchina un attaccante come Dentinho e schierando un centrocampista in più come Maycon. In porta c’è Trubin e non Pyatov. Confermata la colonia brasiliana, nella quale spicca Taison.

OMNISPORT | 09-12-2020 20:07