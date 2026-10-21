Inter-Shakhtar, formazioni ufficiali: la scelta di Chivu su Martinez, Bonny e Pio Esposito

Dopo due sconfitte consecutive, i nerazzurri cercano una vittoria per rilanciarsi in Champions League. Il tecnico punta sulle rotazioni, con diversi indisponibili e novità in mediana e in attacco.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Inter torna in campo in Champions League con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle un avvio complicato e ritrovare punti preziosi nella sfida contro lo Shakhtar Donetsk. A San Siro arriva una squadra che ha mostrato segnali incoraggianti nelle prime uscite europee e che vuole continuare a sorprendere. Per Cristian Chivu diventa fondamentale trovare il giusto equilibrio tra esigenze di risultato e gestione delle energie, anche alla luce delle assenze che limitano le alternative a disposizione. Le scelte di formazione coinvolgono soprattutto la porta, il centrocampo e il reparto offensivo, dove Bonny si candida a partire dal primo minuto accanto a Thuram. Ecco le formazioni ufficiali e le indicazioni principali in vista del calcio d’inizio.

Inter-Shakhtar: le formazioni ufficiali

La sfida di San Siro rappresenta un passaggio importante per l’Inter, chiamata a reagire dopo due sconfitte consecutive nella competizione europea. I nerazzurri vogliono sfruttare il fattore campo per cambiare passo e rimettersi in carreggiata, mentre lo Shakhtar Donetsk arriva all’appuntamento con la fiducia derivata dai risultati ottenuti nelle prime giornate. La formazione ucraina, guidata da Arda Turan, dispone di diversi giocatori brasiliani e punta su una proposta offensiva dinamica. Chivu deve invece fare i conti con una rosa condizionata dalle assenze e con la necessità di distribuire le energie nel modo migliore. Le scelte iniziali saranno quindi determinanti per affrontare una partita nella quale i punti pesano per entrambe le squadre.

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Bonny con Thuram: la scelta per l’attacco nerazzurro

In avanti l’Inter punta sulla coppia composta da Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny. Il francese avrà l’opportunità di dare freschezza al reparto offensivo, affiancando un attaccante che conosce bene i meccanismi della squadra e può aiutare a creare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. L’assenza di Lautaro Martinez riduce le alternative a disposizione di Chivu e rende ancora più importante il contributo dei titolari. La scelta di Bonny permette di mantenere una struttura offensiva con due punte, senza stravolgere l’identità della squadra. Per i nerazzurri sarà fondamentale concretizzare le occasioni create e ritrovare incisività negli ultimi metri.

Shakhtar Donetsk con Kaua Elias: le scelte di Arda Turan

Lo Shakhtar Donetsk si presenta a San Siro con un sistema di gioco che prevede una linea a quattro in difesa e un centrocampo folto alle spalle dell’unica punta. Kaua Elias guida l’attacco, sostenuto da Alisson Santana, Ocheretko, Pedrinho e Newertton, chiamati a dare velocita e imprevedibilità alla manovra. Davanti alla difesa agisce Nazaryna, mentre Bondar e Matviienko rappresentano punti di riferimento nel reparto arretrato. La squadra ucraina dovrà fare i conti con alcune assenze per infortunio, ma conserva diverse soluzioni tecniche per provare a mettere in difficolta i padroni di casa. L’ultimo confronto a San Siro risale al novembre 2021, quando l’Inter si impose per 2-0 in Champions League.

Inter-Shakhtar Donetsk, le formazioni ufficiali